Mlajša bolnica po cepljenju v skrajno težkem zdravstvenem stanju

​Po danes osveženih podatkih je bilo s cepivom Johnson & Johnson v Sloveniji cepljenih 119.799 ljudi.

V urgentni ambulanti nevrološke klinike UKC Ljubljana so v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah sprejeli mlajšo bolnico, katere stanje je kljub zdravljenju zelo resno. Zaradi časovnega sosledja s cepljenjem z vektorskim cepivom, ki se aplicira z enkratnim odmerkom, je bil primer kot možen stranski učinek prijavljen na NIJZ, so sporočili iz UKC.Pri bolnici so takoj ob sprejemu prepoznali življenjsko ogrožajoče stanje, skladno s tem se je začelo urgentno zdravljenje, a se kljub naporom stanje bolnice ni izboljšalo. Trenutno je hospitalizirana v enoti intenzivne terapije v skrajno težkem zdravstvenem stanju, so sporočili z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.Čeprav je dokazovanje neposredne povezave stvar nadaljnjih postopkov NIJZ, kar še ni bilo opravljeno, pa se zbuja utemeljen sum, da gre za vzročno povezavo med cepljenjem in zapletom, so dodali.Po podatkih nevrološke klinike UKC Ljubljana gre za drugi resen zaplet v Sloveniji, povezan z aplikacijo cepiva proti covidu-19. Oba sta bila pri ženskah, mlajših od 50 let, cepljenih z vektorskim cepivom. Pri prvi bolnici se je zdravljenje zapleta končalo uspešno.Ob tem pa je komisija pri ministrstvu za zdravje, ki je pregledovala primer smrti partnerke slovenskega diplomata v Bruslju, ki je bila cepljena s cepivom Johnson & Johnson nekaj dni pred razvojem prvih simptomov, ugotovila, da je povezava smrti s cepljenjem gotova. V tem primeru je prišlo do smrti zaradi tromboze v povezavi z nizko vrednostjo trombocitov.