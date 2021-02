Po lanskem rekordnem višanju tudi letos plače višje za kar 7 %

Cilj je dolgoročno dvigniti ugled poklica

FOTO: HOFER

Minimalna plača 1024,24 evra, HOFER-jeva pa kar 1284 evrov, in to za četrtino krajši delovnik

FOTO: HOFER

Polni regres 1700 evrov

Tudi letos bo HOFERjeve zaposlene junija razveselil regres v vrednosti 1700 evrov (za polni delovni čas), pripada pa jim tudi:



- najvišje zakonsko določeno nadomestilo za prehrano (6,12 evra/dan),

- maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo (0,18 evra/km),

- decembrsko izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v znesku 240 evrov,

- dodatno HOFER zaposlenim vplačuje tudi v drugi steber pokojninskega zavarovanja.

FOTO: HOFER

Po lanskoletnem rekordnem dvigu plač - takrat so bili zaposleni v prodaji in logistiki deležni kar 18-% povišanja - so jim tudi letos precej povišali plače, v povprečju kar za 7 %. HOFERjeva prodajalka oziroma prodajalec za 40 ur na teden prejme 1712 evrov bruto, s čimer njihova plača slovensko minimalno plačo (letos znaša 1024,24 evra) presega za 67 %. V dveh letih se je tako plača HOFERjeve prodajalke oziroma prodajalca povišala za kar 25 %.Zaposleni v prodaji za 30 ur na teden v najvišjem plačilnem razredu prejme plačilo 1284 evrov bruto, kar za 25,4 % presega slovensko minimalno plačo za 40 ur na teden. Tako za četrtino krajši delavnik prejme četrtino višje plačilo. Prodajalke in prodajalci za 40 ur na teden v najvišjem plačilnem razredu prejmejo 1712 evrov bruto, s čimer njihovo plačilo slovensko minimalno plačo presega za kar 67 %. : »Pri podjetju HOFER si že od nekdaj prizadevamo, da so naše delovne razmere več kot fer in da so sodelavci z delom pri nas zadovoljni. Veseli smo, da lahko po lanskoletnem rekordnem dvigu plač predvsem v prodaji tudi letos vsem našim sodelavkam in sodelavcem omogočimo takšen dvig plačil. Dolgoročno verjamemo, da bo to prispevalo k ugledu poklica in celotne trgovinske panoge.«