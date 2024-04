Prihodnji teden bo znana cenitev Litijske

V nadaljevanju preberite:

Je odstopljena ministrica preplačala nesojeno sodno stavbo? So bili postopki nakupa vodeni pravilno? Na obe vprašanji bomo odgovor dobili kmalu - po praznikih bodo namreč znane ugotovitve interna revizija postopkov nakupa objekta. Še prej pa bo znana ocena njegove vrednosti. Cenitev bo pomembna tudi za preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Po besedah njegovega direktorja Darka Muženiča zdaj sumijo, da je pri poslu z Litijsko cesto kar »13 oseb izvršilo kaznivo dejanje s tem, da so v postopku nakupa nepremičnine pripravile dokumentacijo, ki ni izkazovala resničnega stanja nepremičnine v naravi«, protipravna premoženjska korist pri tem kaznivem dejanju oziroma korist, ki so jo pridobili, pa po njegovih besedah znaša 3,4 milijona evrov. Do tega zneska so na NPU prišli, ko so izračunali razliko v ceni nepremičnine, po kateri je bila prodana in po kateri je bila morebitnim investitorjem ponujena pred letom dni. Če bo cenitev zdaj višja, bodo namreč težko zagovarjali škodo, ki so jo izračunali na podlagi starega oglasa za objekt in cene, ki jo je plačalo ministrstvo.