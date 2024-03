NPU zaradi stavbe na Litijski opravlja šestnajst hišnih preiskav

Po poročanju portala Necenzurirano Nacionalni preiskovalni urad (NPU) danes opravlja hišne preiskave zaradi spornega nakupa zgradbe na Litijski cesti v Ljubljani. Opravljajo 16 hišnih preiskav, kar so potrdili tudi na Generalni policijski upravi (GPU). Preiskava poteka tudi v prostorih ministrstva za pravosodje, so potrdili za STA.

Kot so pojasnili na GPU, preiskujejo »sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po I. in II. odstavku 240. člena kazenskega zakonika v zvezi z nakupom nepremičnine za potrebe pravosodnih organov«. Več informacij bodo posredovali v nadaljevanju, so napovedali.

Necenzurirano navaja, da kriminalisti zaradi nakupa stavbe, za katero je pravosodno ministrstvo plačalo skoraj osem milijonov evrov in ki je z ministrskega stolčka odnesel Dominiko Švarc Pipan, opravljajo preiskave na več naslovih zaradi suma zlorabe uradnega položaja in drugih kaznivih dejanj.

Zjutraj je menda NPU obiskal tudi Igorja Šoltesa, donedavnega državnega sekretarja na ministrstvu. Domnevno preiskujejo tudi primorskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja, ki je stavbo leta 2019 iz stečajne mase kupil za slaba dva milijona, nato pa jo je prodal za šest milijonov evrov dražje.

Kot opozarja portal, uradnih informacij o današnjih preiskavah še ni. Na policiji so že sredi januarja potrdili, da NPU preverja informacije o domnevnih nepravilnostih nakupa, ki so se pred tem pojavljale v medijih.

Stavba na Litijski FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Afera z Litijsko

Pravosodno ministrstvo pred nakupom stavbe ni pridobilo neodvisno cenitev. Ministrstvo je za stavbo plačalo 7,7 milijona evrov podjetniku Vežnaverju, ki pa je za nakup stavbe leta 2019 odštel 1,7 milijona. Kasneje je ministrstvo stavbo označilo kot neprimerno za svoje potrebe.

Geodet, ki ga je kasneje najelo državno odvetništvo, je izmeril precej večjo površino objekta, kot je navedena v kupoprodajni pogodbi, v svojem izvedenskem mnenju pa je hkrati opozoril, da te manjše parcele ob objektu ni mogoče najti v pogodbi, ki jo je ministrstvo za pravosodje konec lanskega leta podpisalo s Sebastjanom Vežnaverjem.

Ministrica Dominika Švarc Pipan se je, preden je odstopila, zagovarjala, da ne more nihče pričakovati, da bo ona sama merila površino stavbe. Afera je poslabšala odnose med njo in stranko Socialni demokrati, ki ji je zaradi afere močno padla podpora in prinesla nestabilnost v stranki ter vladi.

V državnem zboru bo danes za pravosodno ministrico potrjena Andreja Katič.