Ministrico pozvali k prevzemu objekta na Litijski

Štirje meseci bodo minili od nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, ki je s položaja odnesel Dominiko Švarc Pipan ter celotno vodstvo stranke SD. O novem bodo delegati odločali na sobotnem kongresu. Davkoplačevalci pa še vedno niso dobili odgovora, koliko je objekt, ki ga pravosodje noče, sploh vreden in za koliko so ga preplačali. Koprski podjetnik Sebastjan Vežnaver pa je medtem prek svoje odvetnice Nine Zidar ministrstvo za pravosodje pozval, naj objekt prevzame v svojo posest. Na ministrstvu za pravosodje, ki ga zdaj vodi Andreja Katič, so za Delo povedali, da je poziv k prevzemu objekta v nasprotju z določbami aneksa h kupoprodajni pogodbi. Prevzema objekta torej do nadaljnjega ne bo. Kje se zapleta? In kaj bo storilo ministrstvo, če bo ocena vrednosti stavbe precej nižja od kupnine zanjo?