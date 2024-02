Kaj je izmeril novi geodet na Litijski?

Medtem, ko se SD zaradi afere z nakupom stavbe na Litijski v Ljubljani potaplja, pod okriljem državnega odvetništva poteka proces cenitve in nove izmere velikosti objekta za potrebe pravosodnega ministrstva.

Kot smo pisali sredi januarja, so se namreč na pravosodnem ministrstvu dogovorili o aneksu k prodajni pogodbi za stavbo na Litijski ulici v Ljubljani. Ker obstaja razlika med površino prostorov iz kupoprodajne pogodbe in površino iz podatkov Geodetske uprave, se je ministrstvo odločilo, da pred prevzemom nepremičnine s pomočjo s svoje strani izbranega geodetskega podjetja pridobi novo izmero. To storitev je plačal prodajalec, koprski podjetnik Sebastjan Vežnaver. Ta je pokazala, da je objekt večji.

Nova izmera, za katero se je dogovorilo državno odvetništvo, kaže, da je stavba večja od 6000 kvadratnih metrov. FOTO: Delo

Neto tlorisna velikost po kupoprodajni pogodbi je 5124 kvadratnih metrov, Vežnaverjevo podjetje pa je zanjo iztržilo 7,7 milijona evrov, torej 1144 evrov za kvadratni meter o plačilu davka na promet in plačilu DDV.

Primorski podjetnik Sebastjan Vežnaver je po plačilu davka na promet in DDV za kvadratni meter stavbe prejel 1.144 evrov. FOTO: Dejan Javornik

»Ničesar nisem storil narobe,« danes komentira Vežnaver, »afera mi povzroča osebno in poslovno škodo« in še, da bo po plačilu davka na dobiček, od prodaje iztržil le 927 evrov na kvadratni meter.

Vežnaver komentira tudi očitke, da za potrebe sodišča stavba ni primerna zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov. »Okoli objekta je mogoče urediti 60 parkirnih mest, v bližini pa je tudi Lidlova garažna hiša.«

Ministrstvo bo zdaj pridobilo še oceno vrednosti nepremičnine po zapriseženem sodnem cenilcu.

Kot smo pisali, se je Vežnaver zavezal, da bo cenilcu, ki ga bo angažiralo ministrstvo s pomočjo državnega odvetništva zaradi ocene vrednosti nepremičnine, omogočil njen ogled ob prisotnosti skrbnikov pogodbe oziroma njunih pooblaščencev. Pristal je tudi na to, da - če bo izmera nepremičnine odstopala od pogodbeno dogovorjene navzdol - bo za manjkajočo površino znižana tudi kupnina. Če bo površina višja, pa doplačila ne bo, so se dogovorili januarja.

Ministrstvo bo stavbo prevzelo v posest v roku petih delovnih dni po prejemu ponovljenih izmer in nove cenitve.