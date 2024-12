Prihodnost shranjenih matičnih celic otrok neznana

Podjetje GaiaCell je v javnem pismu opozorilo, da ne more več prevzemati finančnega bremena shranjevanja matičnih celic propadle Biobanke. Pričakuje, da bodo pristojni do konca leta določili, kdo je dolžan zakonito nadaljevati s shranjevanjem vzorcev matičnih celic otrok, je v pismu zapisala direktorica Gordana Kalan Živčec.

Tistemu, ki bodo pristojni naložili dolžnost shranjevanja celic, naj zagotovijo tudi finančno podlago za to obveznost, je dodala.

Ponovno je zavrnila navedbe v javnosti, da je podjetja GaiaCell ustanovila, ker je po propadu Biobanke želela staršem otrok zaračunati shranjevanje materiala. Poudarila je, da razume in sočustvuje s starši, ki so negotovi glede vzorcev svojih otrok. »Popolnoma se zavedam, da gre za občutljivo vprašanje, saj shranjeni dedni material predstavlja neprecenljivo dediščino, povezano z upanjem in zaupanjem, ki so ga starši vložili v Biobanko,« je zapisala.

Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je prenehalo delovati. Vzorce je prevzelo podjetje GaiaCell. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke pa je odločila, da je družba Celica dolžna prevzeti vse vzorce tkiv in celic družbe Biobanka, pri čemer vztraja.

V Celici so prejšnji teden opozorili, da za prevzem vzorcev nimajo zmogljivosti. Medtem na ministrstvu za zdravje odločitve v zvezi s pritožbo družbe Celica še niso sprejeli.