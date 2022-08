Priprava terena za naskok na SID

Rok za oddajo prijav je 19. september. »Razpis je zunaj, nadzornike se izbere, ko je razpis končan, in ne, ko se začne,« komentira finančni minister Klemen Boštjančič naše vprašanje, ali je že znano, kdo bo zapolnil nadzorniška mesta v banki, ki ji že več mesecev manjka član uprave. Kandidat Gašpar Ogris Martič, ki ga je izbral nadzorni svet, lani ni dobil soglasja Banke Slovenije.

Kot je znano, se je zgodba s SID banko začela pred dobrim letom in pol, ko je pod vlado Janeza Janše takratna koalicija v banko nameravala kadrovati svoje izbrance, potem ko se je dolgoletnemu prvemu možu banke Sibilu Svilanu iztekel tretji mandat na čelu banke, a se ji je pri tem zalomilo. V nadzornem svetu, v katerem imata svoje ljudi SDS in NSi, so člane nove uprave iskali tako, da so nekaterim izbrancem pomagali z internimi dokumenti banke. Kadrovanje v upravo državne SID banke, o čemer smo že poročali tudi v Delu, sta se odločila preveriti tudi komisija za preprečevanje korupcije in policija. Pri tem naj ne bi šlo le za politično kadrovanje in sume nepravilnosti, na katere so bili pristojni opozorjeni, ampak tudi za sume kaznivih dejanj.

Po statutu banke ima uprava SID, ki s posojili in drugimi finančnimi instrumenti vpliva na okoli deset odstotkov slovenskega BDP in bi ji poslanstvo v sedanji koaliciji še širili, sicer najmanj dva in največ tri člane. Zdaj sta v upravi Damijan Dolinar in Stanka Šarc Majdič.

Pisali smo, da je v krogih blizu koalicije slišati, da bi se v upravo te finančne ustanove z vrha Modre zavarovalnice lahko preselil Borut Jamnik, ki teh informacij ne komentira. Za zdaj je še član nadzornega sveta NKBM in Krke, pred leti pa je s pomočjo sindikatov in Branimirja Štruklja, glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, poskušal svoj vpliv širiti tudi v Delavski hranilnici ter pridobiti delež v Deželni banki Slovenije.

Iz dostopnih podatkov je razvidno, da so plače v SID gotovo privlačne, saj je lani bruto mesečni prejemek predsednika uprave znašal 20.500 evrov.