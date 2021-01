Pripravljenost za cepljenje med osebjem niha

Vojko Flis, direktor UKC Maribor. FOTO: Delo

»Vse bolnišnice imajo osebje z dobrim in manj dobrim naravoslovnim ozadjem. Ne moremo zanikati, da so med temi mnogi pod vplivom takšnih ali drugačnih teorij zarote. Veliko škode je nastalo zaradi neprimernega prevoda izraza »immune sterility«, imunska sterilnost, saj so mnogi ženski kolektivi po bolnišnicah razumeli, da bodo po cepljenju ženske ostale sterilne. Tudi v Evropi, ne le pri nas, je že leta prisotno močno gibanje proti cepljenju in kadarkoli se pojavi novo cepivo, kot se je tudi ob covidu, se skupaj z njimi pojavijo tudi dvomi. In ne pomaga nič drugega, kot da poskušamo ljudem pojasniti, kaj se na področju naravoslovja dogaja, jim dati pozitivne informacije in tudi dober lastni zgled. Pri 'proticepilskih vernikih' preprosto ne gre ne na silo ne z nasprotnim prepričevanjem, temveč zgolj z jasno strategijo in s pojasnjevanjem. Tudi mnogi tisti, ki delajo v medicini, imajo očitno premalo znanja, to pa vodi v dvome.«

Dr. Vojko Flis

Strokovni direktor UKC Maribor, izr. prof. dr. Matjaž Vogrin. FOTO: Tadej Regent/Delo

UKC Ljubljana: »Ne prperičevanje, pomembno je informiranje«



V naši največji zdravstveni ustanovi, UKC Ljubljana, se je proti covidu pripravljeno cepiti 4000 delavcev, kar je polovica zaposlenih; številka še raste, saj se vse več tistih, ki so še pred tedni imeli morebitne zadržke, zdaj dodatno prijavlja na cepljenje. Od 27. decembra so cepili že 1734 uslužbencev. Na vprašanje, kako bodo poskušali prepričati vse, ki dvomijo v cepljenje, odgovarjajo, da »načrt ni prepričevanje, temveč zgolj informiranje, da se lahko vsakdo odloči na podlagi pravih informacij«. Zato imajo na intranetni spletni strani dostopne zapise o tem, zakaj se cepiti in nekaj najbolj pogostih vprašanj in odgovorov, ki jih sproti dopolnjujejo s pojasnili strokovnjakov. Kot še sporočajo z UKC Ljubljana, so prebolevniki večinoma zainteresirani za cepljenje, ki ga stroka priporoča po najmanj treh mesecih od prebolelega covida.



Na Golniku je za cepljenje šest desetin zaposlenih

Aleš Rozman, direktor Univerzitetne klinike Golnik, se trudi za pozitivne informacije o cepljenju proti covidu, toda ... FOTO: Jure Eržen/Delo



Slabše v Posavju in na Dolenjskem

Direktorica SB Brežice Anica Hribar se sprašuje, kdaj do njih prispe prvo cepivo proti covidu za osebje. FOTO: Simona Fajfar/Delo

Cepljenje zanima tudi prebolevnike



Individualna izbira

Tudi cepljenje proti gripi, ne le proti covidu, pozna močne nasprotnike. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Aktivna promocija cepljenja

Ljubljana – Zadnja pošiljka, v kateri je 16.575 odmerkov cepiva proti covidu-19, je namenjena zaposlenim v zdravstvu. Preverili smo, kakšno je zanimanje za cepljenje med osebjem, ki je najbolj izpostavljeno morebitnim okužbam. Kot se je izkazalo, to od bolnišnice do bolnišnice precej niha, ponekod, kot v SB Brežice, pa cepiva niti do danes še niso prejeli in tudi ne vedo, kdaj prispe.Natančnih podatkov o pripravljenosti zdravstvenega osebja na cepljenje proti covidu-19 tudi na ministrstvu za zdravje nimajo, a kot pravijo, se zanimanje povečuje.»Trenutno je na listi več ljudi za cepljenje, kot pa dobivamo odmerkov cepiva,« je za Delo stanje v UKC Maribor opisal njegov direktorStrokovni direktor dr.pa je že v ponedeljek zaposlene pozval k čimprejšnjemu in čim bolj množičnemu cepljenju. Po prvih 145 cepljenjih so včeraj pričeli drugo fazo in cepili dodatnih 800 uslužbencev; v tej pošiljki je tudi Vogrinov odmerek.Ocenjujejo, da je okrog 800 delavcev covid-19 že prebolelo. Flis sicer priznava da je bilo v začetku zanimanje za cepljenje »razmeroma majhno, zdaj pa smo lahko zadovoljni, saj se je od 3500 zaposlenih za cepljenje prijavilo več kot 1500 delavcev«.Na univerzitetni kliniki za pljučne boleznih in alergijo na Golniku, kjer so osebje proti covidu-19 začeli cepiti 29. decembra, se je doslej za cepljenje prijavilo 311 zaposlenih, kar je okrog 60 odstotkov vseh; prijave še prihajajo.Direktorje zaposlene prek webexa nagovoril s strokovno argumentiranimi in razumljivimi informacijami o cepivu ter odgovoril na vprašanja zaposlenih, izčrpno so jih obvestili tudi o cepivu in cepljenju ter objavili filme s pričevanji zaposlenih. A nekaj dvomljivcev vztraja.Nekoliko manjše zanimanje za cepljenje je v brežiški bolnišnici, kjer po navedbah direktoricedo danes še niso prejeli cepiva. »In tudi ne informacije, kdaj ga bomo,« dodaja.Trenutno je za cepljenje prijavljenih 97 zaposlenih ali dobrih 26 odstotkov. Ankete o razlogih za tako majhno zanimanje niso izvedli, a Hribarjeva meni, da se bo po prvotnem zadržku še marsikdo odločil za cepljenje, ko se bo začelo, sicer pa bodo še naprej ozaveščali osebje. Covid-19 je že prebolelo 90 uslužbencev ali četrtina vseh.Po podatkih iz novomeške bolnišnice, kjer je od dobrih 1100 zaposlenih covid-19 že prebolel 301 zaposleni, so doslej cepili 70 delavcev. Prve odmerke so namenili osebju, ki dela z najtežjimi bolniki s covidom-19. »Vsi, ki so bili cepljeni, se za zdaj počutijo dobro in nimajo nobenih stranskih učinkov, zagotavlja direktoricaV Splošni bolnišnici v Murski Soboti se za cepljenje zanima okrog 66 odstotkov zaposlenih. Že s prvim odmerkom so v zadnjih treh dneh leta 2020 cepili 190 delavcev. Danes in jutri cepljenje nadaljujejo. Tisti, ki se nočejo cepiti, kot razloge navajajo predvsem dvom o učinkovitosti in varnosti cepiva proti covidu-19 zaradi hitrega razvoja cepiva; nekateri navajajo tudi strah pred morebitnimi neželenimi učinki … A v zadnjih dneh se je nekaj zaposlenih vendarle premislilo. Po zagotovilih vodstva bolnišnice se trudijo z ozaveščanjem o cepljenju, pomembne pa se jim zdijo tudi pozitivne izkušnje pri že cepljenem osebju. Covid-19 je prebolelo 350 njihovih delavcev, ki se zavedajo kratkotrajne imunosti – do treh mesecev, zato tudi ti že poizvedujejo, kdaj bodo lahko na vrsti za cepljenje.V tem tednu bodo 324 svojih zaposlenih cepili tudi v SB Izola; dvajset so jih že v prvi fazi. Ocenjujejo, da bo delež cepljenih okrog 60-odstoten. Na vprašanje, kako bodo preostalih 40 odstotkov delavcev prepričali, da bi se vendar cepili, odgovarjajo, da je »izbira za cepljenje individualna«.Med manjšimi zdravstvenimi zavodi, ki cepiva še niso prejeli, je tudi ZD Trbovlje, kjer je nekaj več kot dvajset zaposlenih covid-19 že prebolelo. Po podatkih, direktorja, je interes za cepljenje izrazilo 60 delavcev ali približno 40 odstotkov vseh. A to še ni končna številka, je prepričan, zato bodo aktivno promocijo cepljenja nadaljevali.