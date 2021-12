Pristojni danes o morebitnem zaostrovanju ukrepov med prazniki

08.49 Nemčija omejila prihode z Otoka, obetajo se strožji ukrepi

Nemška vlada je v nedeljo sklenila, da v boju proti koronavirusni različici omikron z današnjim dnem drastično omeji prihode iz Velike Britanije. Zaradi hitrega širjenja nove različice oblasti že tudi načrtujejo nove, strožje ukrepe, ki naj bi predvsem preprečili zlom zdravstva in celotne kritične infrastrukture. Oblasti v Berlinu so Veliko Britanijo uvrstile med najbolj tvegana območja, kjer so razširjene nevarnejše različice virusa. Za potnike s teh območij pa veljajo posebej stroge omejitve vstopa v državo. V bistvu je za vse, tudi za cepljene proti covidu-19 in tiste, ki so ga preboleli, obvezna dvotedenska karantena, ki pa jo lahko po določenem času z negativnim izvidom testa na novi koronavirus predčasno zaključijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V sicer visoko precepljeni Veliki Britaniji so se zaradi bliskovitega širjenja omikrona epidemiološke razmere v minulih dneh drastično poslabšale. Omikron je zdaj na Otoku že prevladujoča različica novega koronavirusa, prav tako v sosednji Irski. Nova različica je izredno nalezljiva in hitro izpodriva delto; tudi na račun tega, da je sposobna v veliki meri zaobiti obstoječo imunsko zaščito, pridobljeno s cepljenjem ali z okužbo s katero od drugih različic koronavirusa. Zaradi njenega hitrega širjenja tako nemška stroka kot politika načrtujeta tudi druge zajezitvene ukrepe.

08.03 Na Dunaju na desettisoče ljudi v spomin na žrtve covida-19

V avstrijski prestolnici se je v nedeljo zvečer zbralo okoli 30.000 ljudi, ki so se v tišini ter s prižganimi svečami in lučkami – nekateri pa tudi svetilkami na svojih mobilnih telefonih – spomnili vseh žrtev pandemije covida-19, poročajo avstrijski mediji. Dogodek v središču Dunaja je trajal približno deset minut in je potekal pod geslom #YesWeCare – morje luči, podprlo pa ga je na desetine organizacij, od sindikatov do zdravniških združenj in verskih skupnosti. Podprl jih je tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen. V Avstriji je sicer doslej zaradi covida-19 umrlo več kot 13.000 ljudi. Poleg počastitve spomina na umrle so zbrani s shodom izrazili tudi zahvalo vsem zdravstvenim delavcem.

FOTO: Lisi Niesner/Reuters

07.54 Ameriški šport v primežu pandemije, negotov nastop v Pekingu 2022

Število odpovedanih tekem zaradi koronskih okužb ali tveganih stikov se bo v severnoameriški hokejski ligi NHL to sezono do božiča povzpelo že na 40. Liga NHL si noče vzeti novoletnega premora, strokovnjaki kmalu pričakujejo novo odločitev glede olimpijskega nastopa v Pekingu 2022. Košarkarska liga NBA je odpovedala novih pet tekem. Liga NHL odpoveduje tekme kot po tekočem traku, zaradi širjenja okužb z novo različico omikron pa sta v nedeljo skupaj vodstvo lige ter sindikat igralcev že napovedala razprave o tem, ali bodo hokejisti lige NHL lahko nastopili na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu ali ne.

07.00 Omikron zdaj prevladujoča različica na Irskem

Po navedbah oblasti je različica omikron zdaj prevladujoča na Irskem, od koder so sicer poročali, da so nedavni ukrepi nekoliko upočasnili širjenje, poroča Guardian. Irsko ministrstvo za zdravje je potrdilo 5124 novih primerov okužbe s covidom-19, od tega jih je 52 odstotkov potrjenih okuženih z različico omikron. Glavni zdravnik Tony Holohan je za RTE News povedal: »Le dva tedna sta bila potrebna, da je postal omikron prevladujoča različica na Irskem, kar kaže na to, kako prenosljiva je oziroma kako hitro se širi.«

01.00 V Avstrijo odslej brez karantene le še cepljeni in preboleli

V Avstrijo bodo od danes brez obvezne karantene lahko vstopili le še cepljeni proti covidu-19 ali prebolevniki. Za vse, ki se niso cepili ali preboleli covida-19, pa bo ob prečkanju meje obvezna takojšnja desetdnevna karantena, ki jo bo mogoče predčasno prekiniti po petih dneh z negativnim testom. Obvezna bo tudi registracija na spletnem portalu. Povsem brez omejitev bodo sicer le prebolevniki in cepljeni s poživitvenim odmerkom. Tudi tisti, ki so sicer cepljeni, a ne s poživitvenim odmerkom, bodo namreč morali v samoizolacijo. Tej se bodo lahko izognili z negativnim testom PCR, ki ne bo starejši od 72 ur.

FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Izjema od pravila PC ter od zahteve po poživitvenem odmerku ali negativnem testu bodo le nosečnice in osebe, za katere cepljenje iz zdravstvenih razlogov ni priporočeno in imajo o tem posebno zdravniško potrdilo. Posebna pravila bodo poleg tega veljala za otroke. Mlajši od 12 let bodo sicer morali potovati v spremstvu odrasle osebe, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, sicer bodo morali, tako kot njihov odrasli sopotnik, v karanteno oziroma samoizolacijo ter se elektronsko registrirati. Preostali šoloobvezni otroci bodo lahko v državo medtem vstopili s covidnim potrdilom, ki ga pridobijo na šoli, ali s podobnim dokazilom o negativnem testiranju na okužbo z novim koronavirusom.

FOTO: Blaž Samec/Delo

00.30 Pristojni danes o protikoronskih ukrepih med prazniki

Po napovedih ministra za zdravje Janeza Poklukarja se bodo na temo ukrepov, ki bodo veljali med prazniki, danes sestali predstavniki pristojnih resorjev. O morebitnih dodatnih ukrepih sicer razpravlja tudi svetovalna skupina za covid-19. Odločitve tehtajo predvsem v luči pojava bolj nalezljive nove koronavirusne različice omikron. Kot je minister Poklukar dejal na petkovi novinarski konferenci, bo strokovna svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje v prihodnjih dneh v luči omikrona obravnavala in razpravljala o dodatnih ukrepih za zajezitev epidemije, prav tako je že prejšnji teden potekala razprava o omejitvi določenih aktivnosti, povezanih s silvestrovanji. Poklukar si želi, bi v tem tednu razpravi prišli do konca.

Pogovore o tem bodo glede na ministrove napovedi nadaljevali tudi danes s pristojnimi resorji. V pričakovanju odločitve o izvedbi silvestrovanj na prostem so gotovo predstavniki lokalnih skupnosti oziroma župani. V Ljubljani imajo tako na primer že pripravljen silvestrski program, a še čakajo odločitev, v kakšni obliki ga bodo lahko izvedli. Zdravstveno stroko pa skrbi tudi širjenje bolj nalezljive različice omikron. Okužbe z njo so prejšnji teden prvič potrdili tudi v Sloveniji, posvetovalna skupina pa takrat še ni predlagala zaostrovanja ali dopolnitve ukrepov.