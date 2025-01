Prost prehod meje morda še pred koncem leta

»Ko bodo dogodki v Novi Gorici ali Gorici, bo policija delovala normalno oziroma z ukrepi, ki ne bodo zapletali življenja oz. kulturnega dogajanja na območju,« je po današnjem srečanju s kolegoma s Hrvaške in Italije v Novi Gorici dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Pri tem je mislil na dogajanje v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK), ki jo to leto gostita Nova Gorica in Gorica.

Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, ko bo uradno odprtje, pričakujejo okoli deset tisoč ljudi; sprevod z dogajanjem na različnih postojankah pa bo povezal železniški postaji v Gorici in Novi Gorici. Skrb organizatorjev je bila, kako bodo ob ponovni vzpostavitvi mejnega nadzora, ki s podaljševanjem traja od oktobra, leta 2023, upravičili ključno geslo EPK 2025 - brezmejnost.

Tristranske patrulje na zunanji meji

Ob današnjem srečanju notranjih ministrov – hrvaškega Davorja Božinovića in Mattea Piantedosija je tokrat gostil minister Poklukar – so generalni direktorji policij vseh treh držav podpisali operativni memorandum o soglasju, s katerim se bodo dogovorili za način izvajanja skupnih tristranskih patrulj na hrvaški zunanji meji. Podrobnosti o delovanju patrulj naj bi določili v nekaj tednih, nato pa se bo začelo trimesečno poskusno patruljiranje. To naj bi postal tudi zgled za ostale evropske države ter spodbuda k odpravi nadzora na notranjih mejah. Zamrznitev schengenskega režima med številnimi članicami, jeseni 2023, bila v skladu z uradnimi izjavami posledica teroristične grožnje zaradi konflikta v Gazi, dejansko pa je bilo slednje pripisati predvsem naraščanju števila ilegalnih migracij. V lanskem letu pa je to število upadlo in po besedah italijanskega ministra Piantedosija bi se vrnitev na schengenski sistem lahko zgodila še pred koncem leta 2025.

Poklukarja jutri čaka interpelacija

Notranjega ministra Boštjana Poklukarja pa jutri čaka interpelacija v državnem zboru, v kateri mu opozicija očita nepravilnosti pri imenovanju nekdanjega šefa policije Senada Jušića, razmere na centru za varovanje in zaščito ter poslabšanje varnosti v državi. Minister ima podporo vladajoče Svobode, ni pa še jasno, kako bodo glasovali koalicijske poslanci SD in Levice. Razrešitve bi bila sicer presenečenje.