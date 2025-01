Senad Jušić, policist, ki ni izpolnjeval vseh pogojev

V nadaljevanju preberite:

Če upoštevamo še njegovo vodenje policije kot vršilca dolžnosti generalnega direktorja, lahko zatrdimo, da ima Senad Jušić vsaj 691 dni vodstvenih izkušenj v javnem sektorju. Nato je odstopil. Menda zato, da bi razbremenil institucijo, in ne, ker bi priznal svoje napake ali da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za to funkcijo.

Sam še zdaj zatrjuje, da si je izkušnje pred svojim imenovanjem nabral v skladu z zakonom o organiziranosti in delu v policiji, kjer je določenih 2921 dni oziroma najmanj osem let vodstvenih izkušenj. Njegov predhodnik Boštjan Lindav mu je v tožbi, s katero je izpodbijal njegovo imenovanje, do tistega trenutka »velikodušno« pripisal 212 dni.

»Jušiću lahko očitamo predvsem to, da je prevzel funkcijo, za katero je vedel, da ne izpolnjuje pogojev zanjo – od pravnoformalnih do strokovnih, kar je potem pripeljalo do trenutnega stanja policije,« ocenjuje Drago Kos, nekdanji kriminalist in predsednik protikorupcijske komisije, ki je v minulih dneh vznemiril z oceno, da je sedanja vlada politično povsem podredila policijo.