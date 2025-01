Protokol za dan žalovanja: od odprtih žalnih knjig do minute molka

Na odkopu v jami Preloge Premogovnika Velenje se je v ponedeljek nekaj po 19. uri zgodil vdor mokre gline. Večina prisotnih rudarjev se je umaknila, trije pa so ostali ujeti. V ponedeljek so našli truplo enega rudarja, v sredo pa še trupli drugih dveh pogrešanih.

To je ena najhujših rudarskih nesreč pri nas, zaradi česar je vlada v sredo na dopisni seji razglasila dan žalovanja: »Na pobudo predsednika vlade Roberta Goloba je vlada na dopisni seji razglasila petek, 24. januarja, za dan žalovanja v Republiki Sloveniji v spomin na žrtve tragične nesreče v Premogovniku Velenje. Vlada poziva vse organizatorje kulturnih in drugih prireditev, da vsebino prireditve prilagodijo dnevu žalovanja. Zastave na poslopjih državnih ustanov se na dan žalovanja spustijo na pol droga,« so sporočili.

V zakonodaji dan žalovanja opredeljuje 46. člen Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, ki določa, da ob hudih naravnih, prometnih in drugih nesrečah ter ob smrti najvidnejših osebnosti doma ali v tujini Vlada Republike Slovenije lahko razglasi dan ali dneve žalovanja v Republiki Sloveniji.

Dan žalovanja je simbolični poklon vlade žrtvi ali skupini ljudi, ki so izgubili življenje. V praksi to pomeni, da se odpovedo oziroma prilagodijo vse prireditve kulturnega, športnega in zabavnega značaja, ki so bile napovedane za ta dan, ter da se ustrezno prilagodijo radijski in televizijski programi, torej da so teme resnejše, dostojne in da dodatno ne vznemirjajo čustev žalujočih. Na dan žalovanja ravnanje ni zakonsko zapovedano, institucije in posamezniki se ravnajo po lastni presoji in spoštujejo pravico do pietete.

V zadnjih desetletjih je bila najhujša nesreča v Premogovniku Velenje februarja 2003, ko sta umrla dva rudarja. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Na sedežih državnih institucij se ob dnevu žalovanja slovenska in evropska zastava spustita na pol droga. Na občinskih zgradbah, kjer visi poleg državne in evropske zastave še občinska, se na pol droga spustijo vse tri. V okviru dneva žalovanja se lahko organizira tudi žalna seja, spominske slovesnosti in na posebej določenih mestih vpis državljanov v žalne knjige.

»Ob 16. uri bo v Domu kulture Velenje potekala žalna slovesnost v spomin na naše tragično preminule sodelavce in kamerade Aleksandra Judeža, Dejana Črepa in Mitjo Stropnika. Po žalni slovesnosti bo pri spomeniku rudarja, ki se nahaja na Titovem trgu, potekal še krajši pietetni dogodek s polaganjem venca in cvetja. Zaradi prostorske omejenosti dvorane Doma kulture Velenje bo žalna seja prenašana tudi v živo, in sicer na velikem platnu pred Domom kulture,« so danes sporočili iz Premogovnika Velenje.

»Tega dneva ne bomo nikoli pozabili,« je o nesreči včeraj povedal generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec in napovedal žalno slovesnost za tri mrtve rudarje. V občini Velenje je petkov dan žalovanja s sklepom razglasil župan Peter Dermol. V znak spoštovanja in žalovanja so vsi javni dogodki in prireditve v Velenju odpovedani do vključno sobote, 25. januarja.

Dva izmed preminulih rudarjev sta prihajala iz občine Šoštanj, zato je tamkajšnji župan Boris Goličnik v spomin na žrtve rudarske nesreče za dan žalovanja razglasil četrtek. Ob 12. uri so se oglasile sirene in takrat se je v vseh javnih zavodih, podjetjih in drugih ustanovah prekinilo delo in ljudje so se z minuto molka poklonili preminulim rudarjem. V Občini Šoštanj so vse javne prireditve odpovedane do vključno nedelje, 26. januarja 2025.

V preteklosti smo v Sloveniji že imeli nekaj takšnih dni. Za dan žalovanja so bili med drugim razglašeni 8. april 2005, ko je Slovenija žalovala za papežem Janezom Pavlom II., 21. september 2007 v spomin na šest žrtev neurij v Železnikih, 25. februar 2008 po smrti Janeza Drnovška, 8. julija 2008 pa je vlada razglasila dan žalovanja po tem, ko je v tragični nesreči s kanuji na prelivnih poljih hidroelektrarne na Blanci umrlo 13 ljudi. Dan žalovanja lahko razglasijo tudi posamezne občine. Leta 2022, ko je eksplozija v Melaminu povzročila sedem smrtnih žrtev, je bil dan žalovanja v Kočevju.