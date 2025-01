Iz Jame Preloge Premogovnika Velenje rešujejo tri rudarje

Na odkopu v jami Preloge Premogovnika Velenje je danes nekaj po 19. uri prišlo do vdora mulja in vode. Po dosedanjih podatkih so pogrešane tri osebe, so sporočili s policijske uprave Celje.

Na kraj dogodka je takoj odšla glavna rudarska inšpektorica in več reševalnih ekip, ki so nemudoma pričele z reševanjem ter tudi policisti in kriminalisti Policijske uprave Celje.

Trenutno poteka reševanje tudi z reševalno četo Premogovnika Velenje, so sporočili iz Premogovnika Velenje.

Več informacij za zdaj nimajo, o poteku reševanja bodo javnost obvestili, ko bo več znanega.