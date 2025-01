»Zabobnelo je, luči so ugasnile. Tu ni bilo rešitve.«

Potem ko je ponedeljkov vdor materiala v odkop v jamo Preloge v velenjskem premogovniku vzel življenje enega rudarja, se reševalci še vedno skušajo prebiti do dveh, ki ju je zasulo. Pogrešana rudarja sta stara 33 in 34 let. Do danes ju še niso našli. Material odkopavajo ročno, ker je moker in glinen, delo poteka težje in počasneje.

V nesreči se je po ocenah vdrlo od 500 do 700 kubičnih metrov materiala. Na odkopu je bilo tedaj skupno štirinajst rudarjev, eden se je uspel rešiti v zadnjem trenutku. Glede iskanja pogrešanih upajo na najboljše, bojijo pa se najslabšega, je v torek dejal direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec.

Reševanje je zelo zahtevno, zato se morajo reševalne ekipe izmenjevati, s posebnimi dihalnimi aparati pa lahko rešujejo po šest ur naenkrat. Doslej je reševalcem uspelo odkopati več metrov nasipnega materiala. Odkop premoga je do nadaljnjega ustavljen.

»»Odvisno, kje se nahajata. Če sta blizu, kjer smo začeli, potem ju lahko najdemo v nekaj urah. Prvega, ki je bil na drugem skrajnem delu vdora materiala, so našli v eni uri, upam, da ta dva najdemo čim prej, morda celo živa in zdrava. Če sta na skrajnem, najbolj oddaljenem delu, pa je en dan premalo,« je v torek na vprašanje, kako dolgo bi lahko trajali, da najdejo pogrešana, odgovoril Mavec.

Krajevna skupnost Gaberke je na družbenem omrežju facebooku zapisala, da so v ponedeljek izgubili 49-letnega sokrajana, ki je tragično preminil v nesreči Premogovnika. Občani so v torek začeli pred kipom rudarja na Titovem trgu v Velenju prižigati sveče in polagati cvetje v znak sožalja ter upanja.

Izreki sožalja so se zvrstili tudi od predstavnikov političnega vrha, tako direktor premogovnika kot premier Robert Golob pa sta napovedala pomoč svojcem ponesrečenih. Kot je ob včerajšnji izjavi za javnost poudaril Marko Mavec, je bila praksa takšna že v preteklosti, a ker so nesreče redke, sistemskega postopka pomoči nimajo.

Včeraj je z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom ter ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom Velenje obiskal premier Golob.

V skladu s predpisi se je že v ponedeljek začel izredni inšpekcijski nadzor, ki bo pokazal, kaj se je v jami zgodilo, a kot je poudaril minister Jože Novak, bi ugotavljanje lahko trajalo več tednov. V premogovniku so poudarili, da varnost tam ni nikoli trpela ter da nesreče ni bilo mogoče predvideti. Tudi enajst rudarjev, ki je bilo v času dogodka na odkopu, sicer potrebuje (predvsem psihološko) pomoč.

Zadnja nesreča s smrtnim izidom se je v Premogovniku Velenje zgodila leta 2003, ko sta umrla dva rudarja.