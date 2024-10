V javnosti uživata najmanj zaupanja Janša in Golob

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko se je Anže Logar vendarle odločil izstopiti iz SDS in je prekinil ugibanja o svojih prihodnjih načrtih ter napovedal pot »politične širine«, smo izmerili podporo, ki bi jo imela njegova stranka, če bi bile volitve prihodnji teden. V anketo smo umestili tudi Karla Erjavca in Marka Lotriča, ki sta prav tako napovedala skorajšnjo ustanovitev stranke.

Izmerili smo še podporo Petru Gregorčiču, nosilcu liste SLS za evropske volitve, ki mu ni uspel poskus prevzema vodenja te zunajparlamentarne stranke in je zdaj glede svojih političnih načrtov še skrivnosten, ter Pavlu Ruparju, ki je stranko ustanovil januarja. Zdaj jo pretresajo spori zaradi očitkov o Ruparjevi zlorabi strankinega denarja in izključitve nekaterih njenih članov. Preverili smo tudi Vladimirja Prebiliča, ki se je z Logarjem poleti pogovarjal o njunem nastopu na slovenskem političnem parketu. Kdo so zmagovalci in komu se lahko tresejo hlače? Kaj pa kaže meritev zaupanja v glavne politične akterje?