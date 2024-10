Logar nagovarja posamezne župane in agresivno gradi infrastrukturo stranke

V nadaljevanju preberite:

Po poslancih Anžetu Logarju, Evi Irgl, Dejanu Kalohu je včeraj javno objavil svojo odločitev o izstopu iz stranke še svetnik SDS v Ljubljani Igor Horvat. Po 17 letih sem po temeljitem premisleku izstopil iz SDS in ljubljanskega svetniškega kluba, je zapisal, saj da je spoznal, da je čas za novo pot. Ta ga vodi v stranko Anžeta Logarja, ki medtem agresivno gradi infrastrukturo svoje nove stranke, ki naj bi jo po nekaterih informacijah ustanovil že novembra. Uradno je rok ustanovitve po njegovih besedah do konca leta, vendar realno ni mogoče pričakovati, da bo s tem čakal na predpraznični čas. Sogovorniki iz politike ugotavljajo, da poskuša Logar politične sopotnike dobiti na vseh straneh, pogovarja se tudi z župani in med njimi je po neuradnih informacijah nagovoril tudi Alana Bukovnika, župana Radelj ob Dravi, ki je leta 2016 izstopil iz SD. Kaj pa pravi o tem, da se bo tudi sam pridružil Logarju Jani Prednik, vodja poslanske skupine stranke SD, o katerem se prav tako ugiba, ali bo SD zapustil.