Računsko sodišče ugotovilo več nepravilnosti pri poslovanju geološkega zavoda

Računsko sodišče je Geološkemu zavodu Slovenije za leto 2022 izreklo mnenje s pridržkom, saj je pri pregledu poslovanja ugotovilo več neskladij s predpisi. Med ključnimi nepravilnostmi so neskladnosti pri objavah prostih delovnih mest, napredovanju javnih uslužbencev, določitvi dodatka za delovno dobo in izplačilu dnevnic za službena potovanja.

Zavod je zaposlenim zagotovil nekatere pravice, ki nimajo podlage v predpisih, ter brez ustrezne pravne podlage uporabil javna sredstva za izplačilo denarnih nagrad, so sporočili z računskega sodišča.

Revizorji so med drugim ugotovili, da je zavod omogočil napredovanje javnima uslužbenkama v nasprotju z zakonom o sistemu plač in da jima je izplačal premalo plače. Ugotovljene nepravilnosti so odpravili že med revizijskim postopkom.

Zavod je uslužbenkama izplačal za najmanj 2701 evro premalo plače, so ugotovili med revizijo. Poleg tega je zaradi nepravilne določitve delovne dobe štirim uslužbenkam izplačal za 158 evrov preveč dodatka za delovno dobo, v nasprotju z uredbo o povračilih stroškov za službena potovanja v tujino pa je izplačal za 111 evrov preveč dnevnic.

V nasprotju z zakonom o javnih uslužbencih je zaposlenim zagotovil pravice, ki nimajo podlage v relevantnih predpisih, in s tem obremenil javna sredstva v skupnem znesku 12.666 evrov, zaradi kršitve zakona o delovnih razmerjih pa ni zagotovil enakopravne dostopnosti delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji, so nanizali nepravilnosti na računskem sodišču.

Prav tako zavod pri izbiri izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga v vrednosti najmanj 137.662 evrov ni ravnal v skladu z zakonom o javnem naročanju, brez podlage v predpisih pa je 8560 evrov porabil za izplačilo denarnih nagrad.

V zadnjih petih letih zavod tudi ni izvedel popisa knjižničnega gradiva, o odpisu sredstev in načinu likvidacije opreme, za katero je bila predlagana izločitev iz uporabe, pa ni odločal pristojni organ, kot to določa zakon o računovodstvu. Poleg tega je zavod obračunal in izkazal za 731 evrov previsoke stroške amortizacije.

Pri prodaji in oddaji premoženja v najem zavod ni ravnal v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v nasprotju s pogodbenimi določili pa ni izdelal zaključnega finančnega poročila o dejanski in namenski porabi celotnih pogodbenih sredstev za financiranje rudarske javne službe in sofinanciranje geološke strokovne službe.

Zavod je vse ugotovljene nepravilnosti odpravil že med revizijskim postopkom, so zapisali na računskem sodišču.

Geološkemu zavodu so revizorji med drugim priporočili, naj vzpostavi ustrezno notranjo kontrolo, ki bo preprečevala nepravilnosti pri obračunavanju stroškov prevoza na delo in z dela ter službenih potovanj v povezavi z evidenco delovnega časa.