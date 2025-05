Rešitev za visoke račune: kako do 80 % prihrankov pri elektriki

Celovit sistem oskrbe z električno energije zajema proizvodnjo iz obnovljivih virov, kot je sončna energija, shranjevanje presežkov v baterijskih hranilnikih in napredno upravljanje porabe. Tak pristop postaja vse pomembnejši zaradi naraščajočih cen energije, vse večjih obremenitev omrežja in potrebe po večji energetski neodvisnosti. S celovito oskrbo pridobimo več nadzora nad porabo in stroški, dolgoročno varnost, hkrati pa aktivno prispevamo k zelenemu prehodu.

Do električne energije z lastno sončno elektrarno s hranilnikom

Sončna elektrarna, ki proizvaja električno energijo s pomočjo fotonapetostnih (PV) modulov, je okolju prijazen obnovljivi vir energije, ki postaja vse bolj priljubljen zaradi naraščajočih tržnih cen električne energije.

Najpogosteje je sončna elektrarna nameščena na streho stanovanjske ali poslovne stavbe. Za zagotovitev najboljšega izkoristka pri proizvodnji električne energije pri nas je bistveno, da je streha usmerjena proti jugu in ima naklon od 20 do 40 stopinj. Če je naklon poševen, je sončna elektrarna izpostavljena zelo močnemu sončnemu obsevanju podnevi. Takšna postavitev elektrarne omogoča največji izkoristek sončne energije vse leto. Če ima vaša hiša ali objekt ravno streho, se pri montaži naredi dodaten naklon z nosilno konstrukcijo.

Ponoči ali ob slabšem vremenu, ko sončna elektrarna ne proizvaja energije, lahko uporabite baterijski hranilnik, ki omogoča shranjevanje presežne energije, proizvedene čez dan.

Sončna elektrarna z baterijskim hranilnikom povečuje vaše prihranke in energetsko neodvisnost, saj proizvede del ali celotno količino električne energije, ki jo potrebuje vaše gospodinjstvo, kar pomeni, da ste manj odvisni od nakupa elektrike iz omrežja. Z baterijskim hranilnikom uporabljate lastno shranjeno energijo, omogoča pa tudi preklop na rezervno napajanje v primeru izpada elektroomrežja. Ko potrebujete elektriko iz omrežja, pa vam jo GEN-I Sonce dobavi po ugodni in fiksni ceni.

Sončna elektrarna z baterijskim hranilnikom je ključ do večje energetske neodvisnosti in zanesljive oskrbe z elektriko. FOTO: GEN-I Sonce

Najnovejša tehnologija za največ neodvisnosti

Pomemben korak k večji neodvisnosti od električnega omrežja in k nižjim mesečnim stroškom za električno energijo je celovit paket Pametna samooskrba. Gre za najnaprednejši sistem, ki običajno sončno elektrarno s hranilnikom energije spremeni v inovativen paket upravljanja.

Dve vodilni podjetji na področju energetike – GEN-I in GEN-I Sonce – sta z vrhunskim znanjem, izkušnjami in strokovnostjo zasnovali paket, ki vam zagotavlja velike prihranke, in sicer za kar 60 do 80 % nižje stroške električne energije, ne glede na to, ali gre za nizkoenergijsko hišo, gospodinjstvo z dopolnilno dejavnostjo ali povprečno družinsko hišo. Paket Pametna samooskrba je odlična izbira za vse, ki želite zmanjšati stroške elektrike in povečati energetsko neodvisnost.

Vsak mesec s fiksnim popustom na računu

Napredni paket Pametna samooskrba izkorišča najnovejše tehnologije in omogoča naložbo v sončno elektrarno brez povečanih mesečnih stroškov. S tem paketom boste imeli fiksni mesečni popust na svojem mesečnem računu.

Paket Pametna samooskrba vključuje:

visokokakovostno sončno elektrarno,

hranilnik energije,

napredno upravljanje hranilnika energije,

dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni,

odkup presežno proizvedene elektrike.





Paket vključuje sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki ga GEN-I Sonce upravlja tako, da omogoča optimalen izkoristek shranjene energije, vam pa poleg fiksnega popusta na računu za električno energijo omogoča tudi odkup presežno proizvedene električne energije in dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni.

Vse prednosti sončne energije že od prvega dne

Paket Pametna samooskrba je razvil največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, GEN-I Sonce, v sodelovanju s podjetjem GEN-I. FOTO: GEN-I Sonce

Po investiciji bo vaš celotni mesečni strošek oskrbe z električno energijo, vključno z brezobrestnim odplačilom investicije, ki ga ponuja GEN-I Sonce, zelo podoben vašemu trenutnemu računu za elektriko. Tako boste lahko že od prvega dne uživali v prednostih sončne energije brez dodatnih bremenitev.

Prihranki iz kar treh različnih virov Paket Pametna samooskrba vam omogoča samooskrbo z energijo in nižje letne stroške za elektriko. Prihranki izhajajo iz treh virov – iz naprednega upravljanja baterijskega hranilnika, samodejnega odkupa presežno proizvedene elektrike in proizvodnje energije za lastne potrebe.

Kaj prinaša upravljanje hranilnika?

Hranilnik električne energije shranjuje presežke električne energije, ki jih ne porabite. Z naprednim upravljanjem baterijskega hranilnika GEN-I Sonce zagotavlja njegovo optimalno delovanje, največji izkoristek potenciala baterije in fiksni mesečni popust na računih za električno energijo, kar pripomore k nižjim mesečnim računom za elektriko ne glede na letni čas in proizvodnjo elektrarne.

Poleg naprednega upravljanja hranilnika energije vam paket omogoča tudi samodejni odkup presežno proizvedene elektrike v obliki dobropisa.

Na ta način se vam mesečni strošek za električno energijo samodejno zniža za energijo, ki jo odkupi GEN-I.

Izračunajte prihranek S paketom Pametna samooskrba lahko pokrijete od 60 do 80 % letne potrebe po elektriki. Kolikšen pa bo vaš delež prihranka, je odvisno od porabe in velikosti samooskrbnega sistema. Na spletni strani GEN-I Sonce lahko z uporabo spletnega kalkulatorja sami izračunate višino prihrankov pri stroških električne energije po prehodu na paket Pametna samooskrba.

Korak k energetski neodvisnosti brez finančnega stresa

Napredna energetska rešitev je zdaj dostopnejša kot kdaj prej, prehod na samooskrbo je enostavnejši, kot si mislite, in brez začetne finančne obremenitve. Na voljo so vam tri sheme brezobrestnega odplačevanja, vsaka od njih pa vam zagotavlja, da bo vaš celotni mesečni strošek oskrbe z elektriko in odplačila naložbe zelo podoben vašemu trenutnemu računu za električno energijo.

Z mesečnimi prihranki, ki jih omogoča paket, si lahko poplačate višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije. Po odplačilu pa sledi neprekinjeno obdobje do 60 % nižjih stroškov na računu.

Izbirate lahko med tremi različnimi shemami brezobrestnega financiranja:

z lastno udeležbo v 5 letih najhitreje odplačajte naložbo, pri čemer sta vam na voljo še dodatni ugodnosti: brezplačno zavarovanje in vzdrževanje,

najhitreje odplačajte naložbo, pri čemer sta vam na voljo še dodatni ugodnosti: z lastno udeležbo v 7 letih,

brez lastne udeležbe v 10 letih – brez enega samega evra lastnega začetnega plačila in z odplačevanjem, ki vas ne bo bremenilo.



Ne glede na to, katero shemo brezobrestnega odplačevanja boste izbrali, pa lahko znesek celotne investicije znižate z nepovratno finančno spodbudo, ki jo po novi zakonodajni shemi omogoča družba Borzen.

Višina nepovratne finančne spodbude za sončno elektrarno s hranilnikom energije znaša 675 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe.

Število subvencij je omejeno, zato ne odlašajte. Na spletni strani www.gen-isonce.si izpolnite spletni obrazec in prejmite brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo za paket Pametna samooskrba.

Prihranite že pred postavitvijo: 99,99 % nižje cene elektrike

Zeleni prehod se začne doma – z izkoriščanjem obnovljivih virov in zmanjševanjem odvisnosti od fosilnih goriv. FOTO: GEN-I Sonce

Če se odločite za postavitev sončne elektrarne GEN-I Sonce, lahko z akcijskim cenikom GEN-I prihranite pri stroških za električno energijo.

Vsem, ki se boste do konca leta odločili za postavitev sončne elektrarne z GEN-I, je na voljo poseben akcijski cenik elektrike GEN-I »99,99 % nižja cena elektrike do samooskrbe«, ki vam zagotavlja 99,99 % nižje cene elektrike v času, ko čakate na priklop sončne elektrarne oziroma največ do 28. 2. 2026.

Zanesljivo in brezskrbno do energetske neodvisnosti

Postavitev sončne elektrarne GEN-I Sonce temelji na načelu »vse na ključ«, kar pomeni, da poskrbijo za celoten postopek – od začetnega svetovanja do končnega priklopa vaše elektrarne. V ceno je vključeno pridobivanje soglasij, urejanje dokumentacije in strokovna izvedba.

Strokovnjaki GEN-I so vam na voljo za svetovanje po telefonu ali elektronski pošti že pred pripravo informativne ponudbe. Po strokovnem ogledu objekta vam pripravijo končno, zavezujočo ponudbo. Sledijo priprava in podpis pogodbe, načrtovanje postavitve, pridobivanje soglasij, montaža in priklop naprave na omrežje. Vse to vam zagotavlja brezskrbno in hitro pot do energetske samooskrbe.

Naložba v sončno elektrarno, ki ima življenjsko dobo 30 let ali več, zahteva stalno in zanesljivo podporo, ki jo pri GEN-I zagotavljajo celotno življenjsko dobo naprave.

Storitve GEN-I so skladne z mednarodnimi standardi kakovosti ISO. Prodaja, dimenzioniranje ter servis in vzdrževanje sončnih elektrarn ustrezajo ISO 9001:2015 za sistem vodenja kakovosti ter ISO 14001:2015 za sistem ravnanja z okoljem. Certifikata potrjujeta, da so sistemi za samooskrbo GEN-I varni, zanesljivi in brezskrbni, s poudarkom na varnosti in preventivnih ukrepih za zmanjšanje tveganja požara.

Naročnik oglasne vsebine je GEN-I Sonce