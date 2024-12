Mednarodna raziskovalna skupina je zasnovala enoten mednarodni merski sklop za spremljanje telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov. Telesno zmogljivejši otroci so namreč bolj zdravi in uspešnejši. V skupini so bili tudi raziskovalci ljubljanske fakultete za šport, ki so za Evropo razvili platformo FitBack za spremljanje telesne zmogljivosti otrok. Zanjo so prejeli priznanje za najodličnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani.

Zemljevid telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov z vsega sveta s podatki, ki jih je možno primerjati, je ključni vir informacij za odločevalce pri pripravi politik za najučinkovitejše sistemske pristope za izboljšanje stanja. S fakultete za šport so sporočili, da nam namreč prav telesna zmogljivost omogoča, da smo kos dnevnim nalogam in vsem nepričakovanim izzivom, hkrati pa imamo dovolj energije za prosti čas in nismo prehitro utrujeni.

A najprej so se morali strokovnjaki poenotiti, kaj bi sploh merili. V mednarodni raziskavi je 169 strokovnjakov z vsega sveta odgovarjalo, katere teste in protokole uporabljati. Dogovorili so se za uporabo štirih testov, ki so zaradi zanesljivosti, veljavnosti, povezanosti z zdravjem, varnosti in izvedljivosti na velikem vzorcu najpomembnejši. To so indeks telesne mase, dvajsetmetrski stopnjevalni tek, test stiska pesti in test skoka v daljino z mesta. Vodja raziskave dr. Francisco B. Ortega je pojasnil, zakaj so izbrani prav ti testi: »Otroci, ki lahko tečejo in skačejo dlje ter imajo močnejši stisk roke, so običajno telesno in duševno bolj zdravi in imajo boljšo kognitivno ter akademsko uspešnost kot vrstniki, ki pri teh testih dosegajo slabše rezultate.«

Evropski zemljevid

Slovenija je s svojim 40-letnim športnovzgojnim kartonom vodilna pri spremljanju telesne zmogljivosti otrok. Tako so pomemben del raziskave opravili v raziskovalni skupini SLOfit s fakultete za šport. Hkrati so razvili večjezično platformo FitBack, ki je namenjena podpori spremljanja telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov v Evropi. Interaktivno poročilo, ki je dostopno na spletu, omogoča povratno informacijo o telesni zmogljivosti posameznika v primerjavi z evropskimi vrstniki.

Gregor Jurak, vodja mednarodne mreže FitBack, je dejal, da je bil mednarodni merski sklop, ki so ga snovali s strokovnjaki z vsega sveta, narejen z vidika, da bi odločevalcem dali čim boljše informacije, platforma FitBack pa ima dva pristopa: »Za odločevalce smo naredili stopenjski pristop, kako sploh zasnovati sistem spremljanja. Hkrati smo učiteljem, trenerjem in drugim omogočili, da vnesejo rezultate otroka v aplikacijo, kjer se na podlagi zbranih podatkov v platformi takoj izpiše, kje se otrok ta hip nahaja v primerjavi z evropskimi vrstniki, kakšen je njegov rezultat z vidika zdravstvenega tveganja, zraven pa je še interpretacija rezultata s povezavo na nasvet za izboljšave in pogovornega robota.«

Kje je Slovenija?

Platforma pokaže, da slovenski otroci in mladostniki v nobenem testu niso na prvem mestu, so pa precej visoko. Slovenska mladež je tako pri 20-metrskem stopnjevalnem teku, ki meri srčno-dihalno vzdržljivost, na tretjem mestu, najbolje so se izkazali Islandci, drugi so bili Norvežani. Pri skoku v daljino z mesta, ki meri eksplozivno moč nog, so bili slovenski otroci na četrtem mestu, za Danci, Čehi in Nizozemci. Podatke so zbirali neposredno od raziskovalcev, je pojasnil Jurak: »Pregledali smo vse vire, vsakega raziskovalca smo osebno kontaktirali in povedali, kaj delamo, da smo podatke spravili na isti imenovalec in obdelali.«

Nekaterih testov, kot je, denimo, 20-metrski stopnjevalni tek, ni v slovenskem športnovzgojem kartonu. Jurak je dejal, da so te podatke za Slovenijo dobili v posebnem projektu, da pa športnovzgojnega kartona ne bodo spreminjali: »Kar smo predlagali za enotni merski sklop, so res osnove in minimum. Vsaka država pa naj razmisli, kaj bi dodala glede na tradicijo.« Razvijajo tudi digitalni priročnik, ki bo učiteljem pomagal, kako naj izpeljejo pouk športa in testiranja. Zdaj je namreč kar nekaj nasprotovanja, saj je bilo ob testiranjih narejene kar nekaj škode, je pojasnil Jurak: »V številnih državah imajo manj kompetenten kader, učitelji so testiranja zelo napačno prikazali, jih ocenjevali ali pa uporabljali kot neko prisilo brez konteksta in povratne informacije.«