RTV Slovenija: Ob skrbi za finance, vendarle napovedi nekaj novosti

RTV Slovenija, ki je v novo leto z začasnim financiranjem, je le dobil programsko-poslovni načrt. Kot ponavadi, se je namreč zataknilo pri načrtovanih prihodkih, saj še ni povsem jasno, koliko sredstev bo vladni urad za narodnosti primaknil za sofinanciranje programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost. Da bodo to storili, so načelno napovedali, pri čemer je uprava prepričana, da bo to v višini 10,8 milijona evrov.

Če se to ne bo zgodilo, bo – sploh ob sprejetem zvišanju plač v javnem sektorju, ki naj bi Kolodvorsko letos stala dodatnega 5,39 milijona – najverjetneje potrebni rezi tudi v program. Temu so se na RTV Slovenija skušali pri snovanju programskega načrta izogniti, saj je veljalo na Kolodvorski prepričanje, da morajo v letu, ko se je RTV-prispevek zvišal, morajo ponuditi tudi nove vsebine. Tako na TV Slovenija napovedujejo novo domačo igrano serijo, ki bo na sporedu predvidoma trikrat tedensko, novo torkovo razvedrilno oddajo, petkov narodnozabavni šov, nov mini kviz, novo oddajo o zdravju, serijo oddaj o varovanju okolja ...

Načrt predvideva tudi prenose več kot deset svetovnih prvenstev in kolesarske dirke po Franciji. Prizadevajo pa si, da bi pridobili tudi pravice bodisi za evropsko prvenstvo v košarki, svetovno prvenstvo v odbojki, kolesarsko dirko po Španiji in pravice za tekme nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto.

Prenosom iz katoliške in evangeličanske skupnosti bodo dodali tudi prenose iz pravoslavne cerkve in ohranili prenos molitve ob ramazanskem bajramu.

Da bi nacionalni javni radio dosegel več poslušalcev v manj urbanih okoljih in na podeželju, bodo na Radiu Slovenija zasnovali nov radijski program z delovnim naslovom Narodni radio. Govorne vsebine bodo obsegale največ četrtino govornih vsebin obstoječe produkcije, ostalo bo v veliki večini slovenska glasba, predvsem narodno zabavna ter starejša popularna glasba. Začetek testnega oddajanja načrtujejo jeseni.

Poslovni prihodki so načrtovani v višini 150,24 milijonov evrov, skoraj 73-odstotkov od tega odpade na RTV-prispevek.

Kot so povedali pristojni direktorji in uredniki so prisluhnili tudi več obveznim usmeritvam svetnikom – na primer ohranitev pet oddaj s področja kulture, zaposlitev izkušenih informativnih novinarjev in prenovo nekaterih oddaj –, četudi se je na njih usul plaz očitkov, da so z njihovim sprejemom prekoračili svoja pooblastila. O tem bodo še razpravljali, kot tudi še o strukturnih spremembah sameh, ki jih pričakujejo od uprave – začenši s prenovo sistemizacije delovnih mest, ki jo uprava obljublja do maja. »Braz prestrukturiranja ne bomo preživeli,« je bila jasna predsednica uprave Natalija Gorščak, ki bo predvidoma jutri popolnila svojo ekipo. Svetu je predalagala, naj poleg Nevenke Črnko kot člana s polnim mandatov imenuje Luko Rupnika, trenutnega vršilca dolžnosti člana uprava.

Ob svojem imenovanju je sicer napovedala, da bo na to mesto predlagala strokovnjaka za kadre ter pravo Aljošo Pečana Grudna, a je po kritikah znotraj hiše od te napovedi odstopila.