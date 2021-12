SAB se krepi s poslancem Branislavom Rajićem

»V stranki SAB se zavzemamo za združevanje in povezovanje leve sredine. Pred tremi meseci je k nam pristopilo več kot 250 novih članov, ki so v nas videli stranko prihodnosti. Danes se krepimo tudi v državnem zboru,« so sporočili iz Stranke Alenke Bratušek.

Po naših informacijah iz krogov nepovezanih poslancev se je Alenka Bratušek dogovorila s poslancem te poslanske skupine, Branislavom Rajićem, ki je pred tem zapustil SMC.

Njena petčlanska poslanska skupina se bo torej okrepila. Stranka sicer v javnomnenjskih anketah doživlja stabilen trend rasti. Po meritvi inštituta Mediana bi se SAB, če bi bile volitve jutri in ob upoštevanju novih strank na političnem parketu, uvrstila s 6,4-odstotno podporo na peto mesto in bi prehitela LMŠ.

Ko so septembra vrste SAB okrepili s člani Desusa, je Bratuškova komentirala, da je vesela, ker so »nekdanji člani Desusa, ki so prišli k njim, ugotovili, da je SAB tista stranka, v kateri lahko uspešno nadaljujejo svojo politično pot«. Po tiskovni konferenci, na kateri so razkrili množični eksodus iz upokojenskih vrst, se je SAB po njenih besedah pridružilo še veliko članov Desusa. »Na terenu zaznavam veliko razočaranje nad upokojensko stranko, pa ne govorim le o njihovih nekdanjih članih, ampak tudi o njihovih nekdanjih volivcih,« je komentirala.

Prestopni rekorder Poslanec, ki je zamenjal največ strank, je Jani Möderndorfer. Zamenjal je šest strank, zdaj je član LMŠ.

Na nedavnem kongresu so sprejeli temeljni program stranke, ki so ga naslovili Prihodnost Slovenije. V njem so zapisali, da je SAB socialno-liberalna stranka z jasno definiranimi vrednotami.

To je že drugi poslanski prestop ta teden – poslanka stranke Konkretno Mateja Udovč je namreč prestopila v vrste zunajparlamentarne stranke Naša dežela, ki jo je po razhodu z Desusom ustanovila Aleksandra Pivec.