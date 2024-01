SDS napovedala interpelacijo proti Dominiki Švarc Pipan

Stranka SDS bo, kot smo napovedali v Delu, vložila interpelacijo proti ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan. Ministrstvo je, spomnimo, od koprskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja za 7,7 milijona evrov kupilo stavbo na Litijski v Ljubljani. Dileme se pojavljajo tako glede cene kot kvadrature objekta. Slednja naj bi odstopala od uradnih meritev, plačilo pa naj bi za štiri milijone evrov preseglo vrednost objekta, ki jo je pokazala cenitev za drugega potencialnega kupca.

Ministrstvo je od koprskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja za 7,7 milijona evrov kupilo stavbo na Litijski v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

To bo sicer peta interpelacija v tem sklicu državnega zbora. Najprej so jo vložili proti ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar in za zunanje zadeve Tanji Fajon, nato še o delu celotne vlade ter o delu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki pa je moral odstopiti še pred njeno obravnavo.