Se bo Nataša Pirc Musar še izogibala Pahorjevi poti?

Kot so napovedovali, je Gibanje Svoboda tudi tokrat sporočilo predsednici republike Nataši Pirc Musar, da ne podpirajo njenega predloga za guvernerja Banke Slovenije. Že petega po tistem, ko je koaliciji povedala, da v njihov izbor Saše Jazbec, državne sekretarke na finančnem ministrstvu, ne bo privolila. Tokrat so Simonu Savšku, vodji predstavništva Evropske investicijske banke v Sloveniji, očitali »premalo izkušenj vodenja velikih sistemov«. Sporočilo je bilo torej jasno – privolili bodo le v Jazbečevo. Kaj to pomeni za nadaljevanje postopka?