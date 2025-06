Merjenje moči med Svobodo in predsednico republike se nadaljuje

Najnovejši kandidat predsednice republike Nataše Pirc Musar za guvernerja Banke Slovenije Simon Savšek, vodja predstavništva Evropske investicijske banke v Sloveniji, se je predstavil koalicijskim poslanskim skupinam.

Uradne odločitve, ali ga bodo podprli, še ni, saj naj bi se v poslanskih skupinah še posvetovali. A vse bolj se zdi, da bi morda lahko še več mesecev ostali brez guvernerja, četudi so njegovo predstavitev sogovorniki ocenili kot dobro.

Potem ko so v Gibanju Svoboda že nakazovali, da bi se bili tudi oni – v SD in Levici so to povedali že pred tem – pripravljeni sprijazniti z odločitvijo predsednice republike, da na to funkcijo ne bo predlagala Saše Jazbec, državne sekretarke na finančnem ministrstvu, pa zadnji komentarji, ki prihajajo iz največje koalicijske poslanske stranke, tega ne potrjujejo več.

Predvsem finančni minister Klemen Boštjančič naj bi vztrajal pri izbiri Jazbečeve. To nam je potrdilo več sogovornikov. Zakaj takšno vztrajanje, ni povsem jasno, a menda si Boštjančič želi na čelu Banke Slovenije nekoga iz svojega kroga. Zadeva pa je zdaj prerasla v izključno merjenje moči med Gibanjem Svobodo in predsednico republike.

Predstavitev Simona Savška so v koaliciji javno ocenili kot dobro, a neuradno so se že začeli pogovori o njegovih šibkostih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Stališča v stranki ni spremenilo niti žuganje predsednice, da če ne bo šlo drugače, bo počakala z iskanjem guvernerja do naslednjega sklica državnega zbora. To bi pomenilo, da bo mesto guvernerja izpraznjeno še najmanj slabo leto dni, skupaj pa več kot eno leto, saj se je Boštjanu Vasletu mandat iztekel že 8. januarja, Banko Slovenije pa od takrat kot namestnik guvernerja vodi Primož Dolenc.

Tudi on je eden od tistih, ki v koaliciji ni dobil vnaprej zagotovljene podpore, da bi zasedel mesto guvernerja – poleg njega pa še direktor oddelka za strategijo, trajnostni razvoj in raziskave na SID banki Damijan Kozamernik, nekdanja predstavnica Slovenije v Svetovni banki v Washingtonu Ksenija Senka Maver in nekdanji premier Tone Rop, ki je edini, o katerem so poslanci glasovali.

Savšek se predstavlja tudi opoziciji, a ta do zdaj ni bila naklonjena niti sodelovanju pri iskanju oziroma imenovanju varuha človekovih pravic, pri čemer je za izvolitev nujna dvetretjinska podpora.

Kakšno odločitev so glede kandidata sprejeli poslanci, naj bi sicer uradno sporočili prihodnji teden, ko bo torej predsednica republike morala najverjetneje znova premisliti svoje besede o tem, da »lahko postopek nadaljuje tudi s prihodnjim sklicem državnega zbora« oziroma o (ne)sprejemljivosti Jazbečeve za guvernerko. Kandidatov, ki bi se bili pripravljeni postaviti med tnalo in nakovalo, bo tako verjetno zmanjkalo ...