Favorita koalicije Gorkič in Betetto, med prijavljenimi tudi Matoz

Iz urada predsednice so sporočili, da se je na poziv za dve prosti mesti sodnikov na ustavnem sodišču prijavo 13 kandidatov, kdo so, ne razkrivajo. Neuradna favorita koalicije med prijavljenimi sta vrhovna sodnika Primož Gorkič in Nina Betetto, po naših informacijah pa so kandidaturo oddali še nekdanja predsednica sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević, vodja specializiranega in kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču Ciril Keršmanc, predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič in Janšev odvetnik Franci Matoz ...

Predsednica republike Nataša Pirc Musar naj bi izrazila željo, da bi tudi to kadrovsko vprašanje poleg še dveh nerešenih – imenovanja varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije – zaprli do poletja, zato se je z vodji poslanskih skupin že posvetovala o tej temi.

Kot je razkrila že v intervjuju za Sobotno prilogo, se ji zdi namreč pomembno, da bodo pri iskanju ustavnih sodnikov upoštevali tudi spolno zastopanost, saj bosta ob izteku mandata ustavne sodnice Špelce Mežnar na ustavnem sodišču, ki ga sestavlja devet ustavnih sodnikov, le še dve ženski. Poleg tega se ji zdita ključni še strokovnost in svetovnonazorska usmerjenost, pri čemer predsednica kot pomembno ocenjuje, da so ustavni sodniki pravno konservativni. Z vsemi prijavljenimi naj bi sicer opravili posvet.

Na petkovem srečanju s šefi poslanskih skupin je vodje koalicijskih poslanskih skupin obvestila tudi o novem možnem kandidatu za guvernerja Banke Slovenije. To je doktor ekonomije Simon Savšek, ki trenutno vodi predstavništvo Evropske investicijske banke v Sloveniji. O njem se poslanske skupine še ne želijo izrekati, češ da se bodo najprej z njim sestale. A vsaj uradno zatrjujejo, da so dobrim kandidatom pripravljeni ponuditi možnost. »Glede na to, da je evidentno, da predsednica republike ne bo predlagala Saše Jazbec, bomo kot koalicija morali najti novega kandidata,« komentira Jani Prednik, vodja poslancev Socialnih demokratov, ki pa se tudi sam še ni mogel izreči, ali bo Savšek ta kandidat. Podobno razmišlja vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec: »Znašli smo se v mrtvem kotu in čas je, da tudi koalicija premisli o kandidatu oziroma kandidatki, ki ni Saša Jazbec.«

Če bi brezkompromisno vztrajali pri državni sekretarki Saši Jazbec, jim je predsednica republike sicer že zažugala, da bo imenovanje pač nadaljevala z drugim sklicem državnega zbora.

Nekoliko stisnjenih zob je koalicija že podprla njeno možnost, da za varuhinjo človekovih pravic predlaga Dijano Možina Zupanc, eno od aktualnih varuhovih namestnic. Kljub dodatnim usklajevanjem z opozicijo pa vse kaže, da kandidatka nima vnaprej zagotovljenih 60 poslanskih glasov, zato se bo predsednica republike morala odločiti, ali jo državnemu zboru vseeno predlaga in tvega zavrnitev ali pa se bo morala lotiti iskanja novega kandidata oziroma kandidatke.