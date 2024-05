Še en izstop iz Gibanja Svoboda

»Sporočam, da sem z današnjim dnem zaprosila za razrešitev iz funkcije podžupanje in izstopila iz stranke Gibanja Svoboda,« je zapisala Sabina Mulalić na družbenem omrežju facebook. Kot je zatrdila, odhaja zaradi osebnih, moralnih in etičnih vrednot.

»Ostajam svetnica, ki se bo po svojih načelih še vedno trudila delovati za dobro vseh občanov občine Jesenice,« je še dodala.

Mulalićevo smo zaman iskali na občini Jesenice; tam so nam povedali, da se je že poslovila. Mulalićeva je sicer zaposlena v jeseniški bolnišnici kot koordinatorica operacij v jeseniški bolnišnici, ki je, kot smo objavili danes, izpadla iz boja za novo gorenjsko regijsko bolnišnico. Po naših informacijah je včeraj skupaj z njo odšel še Tadej Križaj. Svetniška skupina Gibanja Svoboda je doslej na Jesenicah štela sedem članov.

V Gibanju Svoboda so za Delo izjavili, da se je Mulalićeva poslovila, ker »se v koaliciji na Jesenicah s SD ne da več delati«.

Objava nekdanje članice Gibanja Svoboda. FOTO: Facebook

To je še en iz vrste odhodov iz Gibanja Svoboda. Nedavno je iz stranke izstopil evropski poslanec Klemen Grošelj, stranko sta morala zapustiti poslanka Mojca Šetinc Pašek ter Robert Pavšič. Odšla je nekdanja podpredsednica stranke Marta Kos.

Med odmevnimi odhodi je bil tudi sodelavec predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki je prvi upal javno spregovoriti o dogajanju v zakulisju stranke. To je bil Andraž Osim, ki je med drugim ocenil, da je stranka doktrino ignorance razvila na raven, ki se ji reče prezir do lastnih članov.

Za časnik Večer je med drugim povedal, da je politiko »v zadnjem letu dodobra spoznal in ugotovil, da je marsikaj dogovorjeno. V ozadju so ljudje, ki morajo delati, v resnici pa so potrošno blago in nimajo nobene vrednosti. Vse poteka po sistemu obljub, laži, nategovanja.«

Prvi izstopi iz stranke so se zgodili že decembra leta 2022, o čemer smo pisali v članku ob odhodu ajdovske svetnice Nade Pirjevec.