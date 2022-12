Marta Kos: To ni več moja stranka

»To ni več moja stranka. Odločila sem se, da izstopim iz Gibanja Svoboda. O tem koraku sem premišljevala že nekaj časa in odločitev sem sprejela po tehtnem razmisleku,« je na svojem Facebook profilu zapisala Marta Kos.

»Ponosna sem, da je Gibanju Svoboda pred parlamentarnimi volitvami uspelo zbrati predstavnike tistih naprednih sil, ki so po dveh težkih letih nazadnjaštva vrnile ljudem dostojanstvo in upanje v prihodnost,« je nadaljevala.

Kaj še pravi? »Skupaj smo se odločili, da delamo tisto, kar je najboljše za našo Slovenijo, v dobro vseh državljank in državljanov. V stranko smo se vključevali ljudje z različnih koncev, z različnimi prepričanji in idejami. Ta različnost je bila naša prednost. Ni bilo enoumja, krepili smo kulturo dialoga, se znali poslušati in tako odločati.«

Notranje ministrstvo bo začasno vodila Ajanovič Hovnik Predsednik vlade Robert Golob je danes v državni zbor posredoval odstopno izjavo ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Predsednico državnega zbora je obvestil, da predlaga, da ministrstvo za notranje zadeve začasno vodil ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik.

Razmere, ki so povzročile okoliščine, zaradi katerih je odstopila od kandidature za predsednico države, zaradi česar je pozneje odstopila tudi kot podpredsednica stranke, se niso spremenile. Nasprotno, po njenem mnenju ostajajo enake in se zaostrujejo.

Na to kaže po Kosovi tudi trenutni konflikt glede Tatjane Bobnar in njen odstop z mesta ministrice za notranje zadeve.

»Vedno sem zastopala demokratična načela, strokovnost, vrednote nekoruptivnosti, enakopravnosti in človekovih pravic. Enako lahko trdim za Tatjano Bobnar. Vse njeno delovanje je bilo vedno zavezano tem načelom. Moj odstop je zato tudi neposredna podpora Tatjani Bobnar. In hkrati svarilo, da prihodnost spoštovanja demokratičnih standardov ne sme biti odvisna od nekaj posameznikov, temveč od kulture dialoga, ki temelji na vrednotah. Predvsem tistih, ki smo si jih v Gibanju Svoboda izbrali za najpomembnejše: spoštovanje, svoboda, odgovornost in zaupanje,« je še zapisala.

Za komentar smo zaprosili tudi v kabinet predsednika vlade, objavili ga bomo, ko ga bomo dobili; prav tako tudi odziv njegove stranke.