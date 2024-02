Šefic: Vlada pripravljena na dialog z občani Braslovč

Razumljivo je, da imajo nekateri prebivalci območij, ki so jih prizadele lanske ujme, pomisleke glede načrtovanih sanacijskih ukrepov. Vlada je pripravljena na dialog in rešitev ne želi vsiljevati, je danes poudaril vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic. V torek se bo srečal s prvo skupino občanov Braslovč.

Na podlagi pogovorov z občani Braslovč, ki bodo potekali tudi v sredo, bodo dobili realnejšo sliko o tem, kdo se ne strinja s predlaganimi sanacijskimi ukrepi, kdo ima še pomisleke in kdo jih podpira, je v izjavi za medije v Ljubljani dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Šefic. »Nato se bomo lažje pogovarjali in načrtovali nadaljnje korake,« je poudaril.

Ocene in trditve, da pravna podlaga za ukrepe ni zadostna, so po njegovih besedah neutemeljene, saj je njeno primernost in zadostnost potrdila stroka. »Zato zaenkrat ni nobenih sprememb in v celoti nadaljujemo vse začrtane aktivnosti,« je dejal.

Obisk Boštjana Šefica in Roberta Goloba v Braslovčah po poplavah lani. FOTO: Črt Piksi

Torkovi in sredini pogovori z občani Braslovč bodo po njegovih besedah potekali enako kot dosedanji v drugih krajih. »S slehernim od lastnikov, ki se bo odzval temu povabilu, bomo opravili pogovor, odgovarjali na njegova vprašanja, pojasnjevali tisto, kar jih bo zanimalo, pogovorili se bomo o njihovih pogledih za naprej,« je povedal.

Tudi sicer v vladni službi ocenjujejo, da je razburjenje nekaterih prebivalcev pretirano in nepotrebno. Nekatere občane Braslovč je namreč razburil predlagani državni prostorski načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini. Občina Braslovče po navedbah župana Tomaža Žoharja nasprotuje sprejemu tega načrta na podlagi obstoječih izhodišč, saj da ta ne upoštevajo avgustovske ujme. Žohar je zato pisal premierju Robertu Golobu in ga prosil za načrt ukrepov na celotnem porečju Savinje.

V vladni službi poudarjajo, da je bil sprejet le sklep o začetku priprave omenjenega prostorskega načrta, zato njegova vsebina še ni dokončna. Treba je tudi razumeti, da je določena področja treba urejati s prostorskim načrtom na ravni države, saj sicer ni mogoče zagotoviti poenotenja postopkov, dodajajo.