Sindikati sporočili svoje odločitve, vlada pa ne

Kakšna bo usoda dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja glede razreševanja štirih sklopov odprtih vprašanj? Po tem, ko je dobršen del sindikatov izrazil namero, da dogovor podpiše, jih je zelo neprijetno presenetil sklep vlade, ki enostransko odreja nov izplačilni datum. Hkrati pa vlada še zdaj ni potrdila dogovora, čeprav so se predstavniki ministrstva za javno upravo pogajali z njenim mandatom in je bila dopisna seja napovedana že za v torek.