Sistemsko navzkrižje interesov v občinah

V nadaljevanju preberite:

Kljub zakonskim rešitvam in dolgotrajnim opozorilom o škodljivih posledicah konflikta interesov ta ostaja pereča težava, saj nekateri funkcionarji ne glede na ugotovljene kršitve vztrajajo v dvojni vlogi. Prav zato bo letošnji teden boja proti korupciji potekal v znamenju nezdružljivosti funkcij.

Zasedanje dveh položajev, ki sta po zakonu nezdružljiva, je vsekakor težava, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK): »Gre za jasne zakonske določbe, število funkcionarjev, ki jih kršijo, pa je letos po ugotovitvah Komisije precejšnje.« Opozarja, da gre pri institutu nezdružljivosti funkcij za preprečevanje kopičenja funkcij v eni osebi in s tem tudi za preprečevanje nastanka nasprotja interesov. Kje so največej težave in kateri župani in poslanci so v prekršku?