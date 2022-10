Slovenci bolj naklonjeni socializmu kot kapitalizmu

V nadaljevanju preberite:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij z ljubljanske fakultete za družbene vede je objavil novo raziskavo Slovensko javno mnenje, ki velja za največjo in najbolj reprezentativno meritev javnega mnenja v državi. Merjenje je potekalo od 25. aprila do 2. avgusta, začelo se je torej takoj po državnozborskih volitvah in je potekalo ob koncu Janševe in začetku Golobove vlade. V anketi je sodelovala 1001 oseba, rezultati pa kažejo, da si slovensko prebivalstvo želi bolj socialno državo.