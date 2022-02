Slovenija kot magnet za delovno silo z Balkana

V nadaljevanju preberite:

Slovenija postaja vse bolj privlačen trg za zaposlovanje tujcev, predvsem z Balkana. V minulih desetih letih se je število zaposlenih tujcev v državi podvojilo, trend rasti pa ni ustavila niti kriza zaradi koronavirusa. Največ tujcev, predvsem iz Bosne in Hercegovine, delo še vedno najde v gradbeništvu in prometu, a precejšnjo rast zaposlovanja so v zadnjih desetih letih zabeležili tudi v zdravstvu in socialnem varstvu. Razloge za porast zaposlovanja tujcev na zavodu za zaposlovanje vidijo predvsem pri podjetjih, ki vse bolj intenzivno iščejo kadre v tujini.