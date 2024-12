Golob: Letos je pri nas zmagala pravičnost, znanje, solidarnost in preudarnost

Slovenija v spomin na razglasitev rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev pred 34 leti odločilo za samostojno Slovenijo, danes praznuje dan samostojnosti in enotnosti. Večina slovesnosti v počastitev državnega praznika se je zvrstila v minulih dneh, danes pa bo vrata državljanom odprla predsedniška palača.

Državni praznik ima korenine konec 80. let prejšnjega stoletja, ko so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje za uvedbo demokracije in samostojno državo.

Po skupnem dogovoru med opozicijo in Demosovo vlado je plebiscit o tem, ali naj gre Slovenija po samostojni poti, potekal 23. decembra 1990. Ob 93,2-odstotni volilni udeležbi se je za odcepitev izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas. To je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri.

Izide plebiscita, po katerem so stekle priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991, so v slovenski skupščini uradno razglasili čez tri dni, 26. decembra. Ta dan zato vsako leto obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan.

Ob 93,2-odstotni volilni udeležbi se je za odcepitev izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas. To je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. FOTO: Jože Suhadolnik

V počastitev državnega praznika je danes v predsedniški palači dan odprtih vrat, pred palačo pa je med 9. in 16. uro postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Obiskovalce bo sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Večina slovesnosti v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti je sicer potekala že v minulih dneh na čelu s petkovo osrednjo državno proslavo in slavnostno sejo DZ. V četrtek pa je v ljubljanski stolnici potekala tudi maša za domovino.

Le svoboden narod lahko gradi prihodnosti

Osamosvojitev Slovenije je zapisala nov dokaz, da je enotnost moč, ki premika meje možnega, je v današnji poslanici poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Prebivalci Slovenije še vedno lahko stremo največje izzive, ko združimo srca, misli in prizadevanja, je ocenila in pozvala k ponosnemu praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti.

S plebiscitarno odločitvijo o samostojni državi smo Slovenci pred 34 leti odločno pokazali, kaj so enotnost, odločnost in vizija za prihodnost, je Pirc Musar poudarila ob državnem prazniku.

Ob plebiscitu so se posamezniki različnih generacij, interesov in usmerjenosti poenotili v enem, se odločili za skupno pot v prihodnost in zato uspeli, je spomnila predsednica države. Še vedno so tako po njenih besedah ganljivi arhivski posnetki dne, ko so Slovenci vzneseni ob prepevanju sedme kitice Zdravljice bučno pozdravili prepričljive rezultate državnega plebiscita, ki so Sloveniji omogočili stopiti na pot samostojnosti in uresničili željo po svobodni, neodvisni in demokratični Sloveniji.

FOTO: Jure Eržen

»Niso nas ustavile niti težke preizkušnje, ki so sledile. Negotovost, pritiski, vojna, ki je terjala neprecenljiva življenja naših ljudi – za eno najvišjih vrednot naroda: samostojnost. Upam, da se še vedno zavedamo, da le svoboden narod lahko gradi prihodnost, ki temelji na pravičnosti in sožitju,« je poudarila.

V vojni za Slovenijo, ki je sledila, je tako po prepričanju predsednice zmagala sila srca nad silo orožja. »To je lekcija generacijam, da se prava moč skriva v ljudeh, ki verjamejo v svoj cilj in so pripravljeni braniti svoje sanje,« meni Pirc Musar.

Moč naroda ni le v odločitvah iz preteklosti

Ob tem je prebivalce Slovenije pozvala, da zgodbo osamosvojitve praznujejo s ponosom in zavedanjem, da moč naroda ni le v odločitvah iz preteklosti, temveč v enotnosti in dejanjih sedanjosti. »Potrebujemo sodelovanje, spoštovanje in medsebojno pomoč za napredek našega naroda, za dostojno življenje vseh ljudi in za prijazno prihodnost naših otrok, mlajših generacij,« je poudarila.

»Naj bo ta praznik priložnost, da se zahvalimo drug drugemu za vse, kar prispevamo k skupnosti. Z zaupanjem se zazrimo v prihodnost in skupaj soustvarjajmo družbo priložnosti za vse in pri tem ne pozabimo zgodovinske izkušnje, ki je naš razvoj usodno zaznamovala,« je sklenila predsednica Pirc Musar.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Leon Vidic

Golob v poslanici: V letu 2024 je v Sloveniji zmagala pravičnost, znanje, solidarnost in preudarnost

Premier Robert Golob je v poslanici ob dnevu samostojnosti in enotnosti izpostavil, da smo ob koncu leta lahko na marsikaj ponosni in za marsikaj hvaležni. Letos so v Sloveniji zmagali pravičnost, znanje, solidarnost in preudarnost, je naštel premier. Opremljeni z vsem tem pa bomo po njegovem mnenju skupaj gotovo zmagovali tudi v letu 2025.

Za pošteno delo prejemamo boljše plačilo. Povprečna plača se je zvišala za dobrih sedem odstotkov, z reformo plač v javnem sektorju nihče več ne bo prejemal plače, ki je nižja od minimalne, je zapisal predsednik vlade.

»Zmagalo je znanje. Sredstva za inovacije in razvoj so se bistveno okrepila, povečalo se je število vpisnih mest za poklice, ki jih najbolj potrebujemo, in število štipendij. Zmagala je solidarnost. Zaživel je projekt dolgotrajne oskrbe, ohranili smo dostopno zdravstveno zavarovanje, izvedli rekordno povišanje pokojnin. Zmagala je preudarnost. Izjemno nizka inflacija, skoraj polna zaposlenost in stabilna gospodarska rast dokazujejo, da je Slovenija v trdni kondiciji,« je dodal Golob.

V letu 2024 je v svetu po Golobovih besedah zmagovala Slovenija. »V športu z odmevnimi kolesarskimi lovorikami, izjemno predstavo na evropskem prvenstvu v nogometu in z olimpijskimi medaljami v Parizu. V gospodarstvu z zajetnimi investicijami velikih tujih podjetij v proizvodne dejavnosti na naših tleh. V umetnosti in znanosti z dosežki številnih posameznikov in ustanov,« je izpostavil. Ob tem je navedel še dosežke na mednarodnem političnem parketu: »na najnovejši lestvici The Good Country Index smo se uvrstili na odlično osmo mesto, torej med tiste države na svetu, ki najbolj prispevajo h globalnemu miru in razvoju«.

»Ker smo opremljeni s pravičnostjo, znanjem, solidarnostjo in preudarnostjo, bomo skupaj gotovo zmagovali tudi v letu 2025,« je prepričan premier. Nadaljevanje zdravstvene reforme, davčne spremembe, oblikovanje pokojninske reforme, zaključek popoplavne obnove so samo nekatere od nalog, ki nas čakajo. Ob tem se bomo morali uspešno soočati z raznovrstnimi globalnimi izzivi, je napovedal predsednik vlade.

»A najslajše in najpomembnejše so za vsakega od nas vendarle drobne, osebne zmage. Da pomagamo drug drugemu v stiskah, objamemo sorodnike, se smejemo s prijatelji, gledamo, kako rastejo otroci, da smo zdravi in optimistični – to so tisti dosežki srca, zaradi katerih je življenje vrednejše in lepše. Zato je moja želja in hkrati tudi zaveza za novo leto: naj Slovenija še bolj postane družba, v kateri bomo vsi – brez izjem, izključevanja, sovražnosti in predsodkov – srčni zmagovalci,« je poslanico ob državnem prazniku sklenil Golob.