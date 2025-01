Slovenije ni na Trumpovem radarju

Slovenija je na ponovni prihod Donalda Trumpa na položaj ameriškega predsednika slabo pripravljena zaradi rivalstev znotraj vladajoče levoliberalne elite, pa tudi zaradi politične afinitete, ki jo do Trumpa že desetletje goji stranka SDS, ki bo prisotna tudi na njegovi inavguraciji.

»Razvoj dobrih prijateljskih, partnerskih in zavezniških odnosov z ZDA, ki so strateško pomembne, sodi med prednostne naloge slovenske zunanje politike. Slovenija krepi te odnose z delovanjem v Natu, EU in dvostranskih mehanizmih, kot je strateški dialog.« Na tako splošen način slovensko-ameriške odnose naslavlja konec lanskega leta sprejeta prenovljena strategija slovenske zunanje politike. Odnose naj bi bolj konkretizirali izvedbeni akti, ki so še v pripravi.

Robert Golob je z obiskom pri Joeju Bidnu Slovenijo postavil na čistino, zato možnosti za približevanje in pozornost Donalda Trumpa do Slovenije ne vidim. Bogomil Ferfila

V ZDA prihaja na oblast protekcionistično in antitransatlantsko usmerjen politik, kot v svojih izjavah ugotavljajo ključni slovenski zunanjepolitični akterji. »Nihče ni pripravljen na Trumpovo vrnitev,« je dejal Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za mednarodne zadeve. Novi Trump bo po njegovem mnenju veliko bolj nepredvidljiv, precej bolj protievropski in predvsem nekdo, ki mu bo mar le za interese ZDA: »Na oblast ne bo prišel isti človek kot leta 2016. To bo Trump na steroidih.«

Prav zaradi Trumpovega prihoda na oblast si je Golobov krog v zameno za obveščevalne zasluge pri aretaciji ruskih vohunov intenzivno prizadeval za obisk slovenskega premiera v Beli hiši. Obisk se je zgodil v izdihljajih mandata demokrata Josepha Bidna, ko je vladajoči del politike stavil na Kamalo Harris, opozicija pa na Donalda Trumpa. »Tajming je bil zgrešen. Z obiskom pri Bidnu si je Robert Golob zaprl vsa vrata do morebitnega obiska pri Trumpu,« je prepričan dr. Bogomil Ferfila, ki ameriške študije predava na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze.

»Robert Golob je z obiskom pri Bidnu Slovenijo postavil na čistino, zato možnosti za približevanje in pozornost Donalda Trumpa do Slovenije ne vidim,« še ocenjuje. Sogovornik tudi meni, da Slovenija premalo izkorišča dejstvo, da je Melania Trump stara in nova prva dama ZDA. Slovenije po njegovem mnenju sploh ni na Trumpovem radarju: »Po mojem mnenju nima nobenih načrtov za Slovenijo. Možnosti za obisk Melanie ali Donalda Trumpa v Sloveniji ni.«

V stikih s prvo damo

Uspešnejša pri negovanju stikov z Melanio Trump je predsednica republike Nataša Pirc Musar. Z njo je ostala v stikih po pravnem zastopanju v postopkih v zvezi z avtorskimi pravicami. Koliko je to dejstvo pripomoglo k telefonskemu pogovoru med njo in Trumpom po izvolitvi, ni znano, se pa ocenjuje, da so njene možnosti za obisk Bele hiše precej boljše kot Golobove. V tem kontekstu je tudi mogoče razumeti njeno pragmatično izjavo, da je Slovenija pripravljena delati s Trumpom.

Na inavguraciji Donalda Trumpa 20. januarja v Washingtonu bo prisoten slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki je zaslužen za Golobov obisk pri Joeju Bidnu. Po naših informacijah pa Mirošič ni imel ničesar pri prej omenjenem povolilnem pogovoru med Donaldom Trumpom in Natašo Pirc Musar. Iz stranke SDS so sporočili, da se bosta inavguracije na povabilo republikanske stranke udeležila poslanca Andrej Poglajen in Žan Mahnič.

»Večina slovenske politike, zlasti v tej vladni konfiguraciji, ni pretirano proameriška,« ocenjuje Ferfila. Če Slovenija nima jasneje izdelanih interesov v odnosih z ZDA, pa tega ne moremo trditi v nasprotni smeri. Znano je, da je glavni ameriški interes v Sloveniji, da podjetje Westinghouse zgradi drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Za to si ameriška diplomacija prizadeva že desetletje in pol.