(KOMENTAR) Kaj hoče najmočnejši slovenski zet

Nezadržno se približuje 20. januar, ko bo Donald Trump tudi uradno postal predsednik Združenih držav Amerike. Bliže smo dnevu inavguracije, več je izjav, ki pretresajo velik del sveta. In v tem preostanku sveta marsikdo pobožno upa, da bo Trump s položaja predsednika nekoliko obtesal svojo retoriko. Mož, ki se rad hvali s sposobnostjo trgovanja in sklepanja dogovorov, verjame, da bo vzpostavil mir na svetu. Potem pa začne bloditi o pripojitvi Kanade, dvomiti o danski suverenosti nad Grenlandijo in napove, da bodo ZDA spet prevzele nadzor nad Panamskim prekopom.