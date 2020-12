Naši atleti postajajo evropske zvezde

Maruša Mišmaš med rekordnim tekom na 2000 metrov z zaprekami. Foto Matej Kastelic

Tina Šutej je državni rekord v skoku ob palici popravila na 4,75 metra. Foto Matej Kastelic

Čas je za medalje

Prihodnost je svetla

, ko nas je doletela ena največjih zdravstvenih kriz, so slovenski aleti in atletinje kljub oteženemu pripravljalnemu obdobju dosegali odlične rezultate in se skupaj z drugimi atletskimi delavci držali vseh priproročil stroke ter s tem omogočili, da so bile uspešno izpeljane praktično vse tekme domačega tekmovalnega sistema in Atletska liga Telekom Slovenije.V vseh starostnih kategorijah na prostem in v dvorani je bilo popravljenih več kot 70 državnih rekordov, kar je nesporen dokaz, da slovenska atletika napreduje.je v metu diska popravil 21 let star članski državni rekord, ki je hkrati tudi evropski rekord med mlajšimi člani.je prav tako popravila rekord, ki je imel že dolgo brado, in sicer v teku na 3000 metrov, še bolj odmeven pa je bil njen rekordni tek na 2000 metrov z zaprekami, na katerem je postavila drugi najboljši izid na svetu vseh časov in si prislužila tudi naziv najboljše evropske atletinje meseca julija.Tu je še, ki je dvakrat popravila državni rekord v skoku ob palici. Najprej že februarja v dvorani, nato še na prostem. Rekord na prostem pa je odtekla tudi klubska štafeta Massa v teku na 4 x 400 metrov. Absolutna rekorda v tej disciplini smo videli tudi v dvorani. Dobili smo tudi prvega rekorderja v cestnem teku na 5 kilometrov, in sicer je to Mitja Krevs.Sezona 2020 je tako uspešno končana, napa že optimistično zremo v leto 2021, ko bodo na sporedu številna mednarodna tekmovanja, z olimpijskimi igrami v Tokiu na čelu. V iztekajočem se letu smo zaznamovali tudi, tradicijo nabiranja medalj na največjih tekmovanjih iz preteklega obdobja pa želimo nadaljevati tudi v novem »atletskem stoletju«.Pred nami je novo štiriletno obdobje, ki bo prav tako polno izzivov. Skupaj z evropsko atletiko je Atletska zveza Slovenije letos pripravila razvojni načrt za obdobje 2021–2024. Gre za celosten pristop k določitvi prednostnih aktivnosti in projektov, potrebnih za krepitev razvoja slovenske atletike.Med glavnimi prioritetami je skrb za promocijo in popularizacijo atletike, večji poudarek na otroški in šolski atletiki, ki sta bazen za ustvarjanje bodočih prvakov, uvedba članskih izkaznic za graditev atletske skupnosti ter izboljšanje in poečanje investicij v atletsko infrastrukturo. V načrtu je preplastitev atletskih stez širom po državi, obetamo pa si tudi novo sodobno atletsko dvorano v prestolnici. Ob dobrem sodelovanju z občinami in župani smo prepričani, da bomo pri tem uspešni.Pred slovensko atletiko je svetla prihodnost!