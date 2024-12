Slovenski škofje bodo v stolnicah simbolno začeli sveto leto

Slovenski škofje bodo s slovenskim bogoslužjem danes simbolno začeli sveto leto, ki ga v Katoliški cerkvi obeležujejo vsakih 25 let. V omenjenem letu naj bi bili verniki deležni še posebnih milosti, na za to posebej določenih krajih lahko prejmejo tudi svetoletni odpustek.

Sveto leto so v Katoliški cerkvi začeli na predvečer božiča, z evharističnim slavjem, ki ga je na Trgu sv. Petra v Rimu vodil papež Frančišek. Bogoslužju je nato sledil še obred odpiranja svetih vrat v baziliki sv. Petra, ki bodo odprta do zaključka leta, decembra 2025.

V lokalnih cerkvah, tudi v Sloveniji, obeleževanje svetega leta v skladu z papeževimi navodili začenjajo danes.

V ljubljanski nadškofiji bo začetek svetega leta zaznamovan s slovesnim romanjem, ki ga bodo začeli ob 15.30 v cerkvi Marijinega oznanjenja pri frančiškanih in zaključili v ljubljanski stolnici. Tam bo mašo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, med katero bo mogoče prejeti tudi svetoletni odpustek.

V nadškofiji Maribor bodo v sveto leto vstopili s slovesnim bogoslužjem, ki se bo v stolnici začelo ob 15. uri. Verniki se bodo zbrali na dvorišču stolnega župnišča v Mariboru, kjer bo potekal prvi del bogoslužja. Nato bodo odšli v stolno cerkev, kjer bodo obhajali mašo.

Papež Frančišek je odprl sveta vrata. FOTO: Francesco Sforza via Reuters

V Novem mestu se bodo verniki ob 15. uri zbrali v frančiškanski cerkvi, od koder bodo v procesiji poromali v stolnico. Tam bo predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje ob somaševanju duhovnikov obhajal sveto mašo.

Podobne procesije, ki se bodo zaključile z mašo v škofijskih stolnicah, bodo imeli tudi v drugih slovenskih škofijah.

Sveto leto je leta 1300 uvedel papež Bonifacij VIII. Sprva so ga obhajali vsakih 100 let, nato vsakih 50, trenutno pa vsakih 25 let. V omenjenem letu naj bi bili verniki deležni še posebnih milosti, prav tako lahko na za to posebej določenih krajih prejmejo svetoletni odpustek. V svetem letu v Vatikanu pričakujejo več milijonov romarjev.