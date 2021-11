Službe za odnose z javnostmi v UKC Ljubljana ni več

Čeprav je na spletni strani UKC Ljubljana v zavihku mediji in javnost navedeno, da je Jure Brankovič vodja Službe za odnose z javnostmi, ta od 22. oktobra ne obstaja več. Ukinili so jo s posebnim sklepom. Zakaj?

V UKC Ljubljana so pojasnili, da sta bili do sklepa o ukinitvi Službe za odnose z javnostmi za stike z javnostjo v njihovi ustanovi zadolženi dve organizacijski enoti – Kabinet generalnega direktorja in Služba za odnose z javnostmi.

»Vodstvo UKC Ljubljana je že nekaj časa razmišljalo o smiselnosti dveh služb, ki v svojem bistvu opravljata enake naloge – pomagata pri razvoju podobe UKC Ljubljana v javnosti in skrbita za komunikacijsko podporo generalnemu direktorju UKC Ljubljana. Po tehtnem premisleku se je vodstvo zavoda odločilo, da Službo za odnose z javnostmi ukine, zaposleni pa so se prerazporedili znotraj enote SUPAS (Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve). S prenosom vseh nalog, povezanih s stiki z javnostjo, v eno organizacijsko enoto – Kabinet generalnega direktorja – bomo optimizirali delovni proces in vzpostavili enotno komunikacijsko strategijo UKC Ljubljana.«

Uradni razlogi so torej znani, neuradno pa naj med v. d. generalnega direktorja UKC Jožetom Golobičem (ta še vedno čaka, da ga vlada potrdi za direktorja) in Brankovičem, ne bi bilo zaupanja.

Brankovič je v UKC prišel iz RTV v času, ko je vodenje UKC prevzel Aleš Šabeder. Če bo ostal v službi v UKC še ni znano. Zaseda pa tudi mesto nadzornika v Slovenski tiskovni agenciji. Vlada Marjana Šarca ga je na to mesto predlagala septembra 2019, istega meseca pa ga je potrdil tudi državni zbor.