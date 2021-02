SMC tudi za menjavo resorjev

Zakaj SMC ne bi prevzel glasovnic

Kaolicija gre naprej, morda bodo stranke v okviru rekonstrukcije vlade zamenjale nekatere ministrske resorje. FOTO: Jože Suhadolnik



Glasovanje morda že v petek

Poslanci SMC se bodo sami odločili, ali bodo dvignili glasovnice ali ne. Razlog za to, da jih ne bi dvignili, ni v morebitnem nezaupanju vanje, temveč bi se tako zmanjšalo špekulacije, saj je predvsem SMC tarča številnih napadov in pritiskov,« Zdravko Počivalšek, predsednik SMC.

Stranke Koalicije ustavnega loka naj bi po napovedih jutri znova vložile konstruktivno nezaupnico, s katero bi rade zrušile vladoin ga zamenjale s. Nezaupnica bo v drugo vložena z 10 poslanskimi podpisi. Glede na javne izjave 46 poslanskih glasov za zamenjavo Janeza Janše nimajo, a glede na to, da je glasovanje tajno, to ne bo gotovo do preštetja glasovnic. Medtem pa v koaliciji že razmišljajo o rekonstrukciji vlade.Prvaki koalicijskih SDS, SMC in NSi so minuli teden izpostavili zavezanost k nadaljnjemu skupnemu delu v koaliciji, do prihodnjega ponedeljka bodo njihovi organi analizirali situacijo. Poleg pričakovanega predloga za novega ministra za zdravje je po glasovanju o konstruktivni nezaupnici, če ta pade, po decembrskem odhodu Desusa iz koalicije namreč mogoča še kakšna sprememba v vladni ekipi. Kot je za Delo povedal prvak SMC, je mogoča tudi menjava ministrstev med strankami koalicije., prvak NSi, je pred tem ocenil, da je čas konsolidacije koalicije primeren tudi za rekonstrukcijo vlade, kjer bi se "bremena pravičneje porazdelila".Potem ko se bodo v politiki ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici končno prešteli, naj bi se po Počivalškovih besedah posvetili vprašanju, kako nadaljevati ta mandat. »V SMC smo odprti za pogovore o rekonstrukciji vlade in tudi morebitni zamenjavi resorjev, če bi se to izkazalo za primerno. Jasno pa je, da ima SMC v tej koaliciji posebno težo, ne glede na število poslancev. Brez SMC te vlade enostavno ni. Kot stranka liberalnega centra smo pokazali, da znamo sodelovati z levimi in desnimi. Zaradi vstopa v vlado z desnico preživljamo politični pekel in umazane napade iz levih omrežij moči. Vztrajali bomo pri naši drži in iskanju dialoga, saj je radikalna polarizacija političnega prostora za Slovenijo pogubna,« še dodaja.Koliko poslancev bo podprlo nezaupnico, s katero hoče opozicija zrušiti vlado, bo zares jasno šele po tajnem glasovanju in preštetju glasovnic. Jih bodo poslanci SMC sploh prevzeli? »SMC je na več organih odločila, da ne podpira Kul projekta. Imamo sveže izkušnje s temi političnimi strankami in njihovimi voditelji ter jim enostavno ne zaupamo več, saj je v tej druščini preveč egotripov in premalo operativnosti. Zaupam našim poslankam in poslancem. Sami se bodo odločili, ali bodo dvignili glasovnice ali ne. Razlog za to, da jih ne bi dvignili, ni v morebitnem nezaupanju vanje, temveč bi se tako zmanjšalo špekulacije, saj je predvsem SMC tarča številnih napadov in pritiskov,« pravi predsednik SMC Zdravko Počivalšek.Glede na poslovniške roke bi o konstruktivni nezaupnici, če bo res vložena jutri, poslanci lahko razpravljali in odločali že v petek, najpozneje pa prihodnjo sredo. Državni zbor namreč po poslovniku o nezaupnici vladi oziroma o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga.Opozicija je konstruktivno nezaupnico prvič vložila z 42 poslanskimi podpisi 15. januarja, vendar do glasovanja ni prišlo, saj je Erjavec z obrazložitvijo, da iz epidemioloških razlogov ne bi mogli vsi podpisani poslanci glasovati v državnem zboru, soglasje h kandidaturi nato umaknil.Stranke KUL so medtem vložile predlog sprememb poslovnika DZ, s katerim bi omogočili tajno glasovanje na daljavo, vendar za zdaj kaže, da za to ni potrebne večine. Erjavec upa, da bodo tokrat lahko glasovali vsi poslanci.Predsednik Desusa trdi, da verjame v uspeh nezaupnice, čeprav javne opredelitve poslancev tega ne obetajo. LMŠ, SD, Levica in SAB imajo skupaj 39 poslanskih glasov. Erjavec je po torkovem srečanju poslancev Desusa z vodstvom stranke sporočil, da ga podpirajo tudi štirje poslanci upokojenske stranke, dva se bosta predvidoma podpisala pod predlog nezaupnice. A od posameznih poslancev njegove stranke neuradno prihajajo različne informacije, kar kaže tudi njihova podpora v državnem zboru večini vladnih predlogov.Premier Janša je povedal, da bodo o statusu Desusa v koaliciji razpravljali po glasovanju o nezaupnici. Desus ima namreč po decembrski odločitvi o izstopu iz koalicije v vladi še vedno kmetijskega ministra Jožeta Podgorška. Vodja poslancev Desusaje sicer večkrat poudaril, da ne nameravajo biti ekstremna opozicija, kar nakazuje na možno sodelovanje z vlado.