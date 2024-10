Staršem umrle Katje dogovor z državo ni uspel

V nadaljevanju preberite:

Število odškodnin po cepljenju proti covidu-19 narašča. Do julija jih je bilo izplačanih pet, zdaj jih je že osem v skupni vrednosti 390.000 evrov. Starši 20-letne Katje, katere smrt je pretresla Slovenijo, je še niso prejeli. Dobili bi lahko največ po 10 tisoč evrov, kar je za tako kalvarijo odločno premalo. Z državnim odvetništvom so poskušali spor rešiti po mirni poti, a ga niso. Na odvetništvu morajo namreč upoštevati, da je poravnava upravičena tako glede na pravno teorijo kot ustaljeno sodno prakso in ustrezna po višini. Zakon pa je glede odškodnin v primeru cepljenja proti covidu-19 jasen in do staršev umrlega otroka nič kaj radodaren.