Stebri za viadukt Jenina že rastejo

Na gradbiščih severnega dela tretja razvojne osi dela potekajo po načrtu. Kot so sporočili z Darsa, na območju Gaberk, kjer se je gradnja severnega dela tretje razvojne osi začela, opravljajo zaključna dela ter izvajajo aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. Največji vrvež je v tem času na gradbišču sklopa F–Jenina.

Na tem območju dela obsegajo gradnjo trase dela hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina, pa tudi oporne in podporne konstrukcije, dela za ureditev odvajanja in zadrževanja padavinskih voda, prestavitve in novogradnje komunalnih vodov, vključno z lokalno prestavitvijo obstoječega visokotlačnega plinovoda, izvedbo regulacij potoka Jenina v območju viadukta in mosta Jenina ter krajinsko ureditev.

Za odsek Šentrupert –Velenje odkupljenih 62 odstotkov zemljišč. Dela potekajo po načrtih. Sklop Velunja bo povezal sklopa Gaberke in Jenina.

»Izvedena je že prestavitev prenosnega plinovoda ter pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvedene so bile že prestavitve srednjenapetostnih vodov. Za prestavitev visokonapetostnega daljnovoda izvajajo temelje novih stebrov daljnovoda. Most čez potok Jenina ter dostopna cesta nakazujeta že končno podobo. Na viaduktu Jenina izvajajo pilote, temeljne blazine in stebre. Aktivnosti potekajo tudi na izdelavi delavnice za izvedbo prekladne konstrukcije po sistemu postopnega narivanja. Na viaduktu Visočnik je trenutno glavnina aktivnosti usmerjena v izdelavo temeljenja viadukta – izdelava vodnjakov, temeljnih blazin. Izveden je že opornik na zgornji strani leve polovice viadukta. Postopno betonirajo stebre leve konstrukcije viadukta. Dela potekajo tudi na deviacijah cest in opornih konstrukcijah, kjer postopoma betonirajo grede, vertikalne slope ter napenjajo trajna geotehnična sidra. Na območju med viaduktoma Visočnik in Jenina izvajajo zemeljska dela za traso hitre ceste,« so sporočili z Darsa.

Pridobivanje gradbenih dovoljenj

Za štiri sklope (B in H–Škalsko jezero in Konovo ter E in C–Velunja in Škale) potekata dva razpisa (prva faza postopka – priznanje sposobnosti ponudnikom) za pridobitev izvajalcev. Za Škalsko jezero in Konovo je Dars že pridobil gradbeno dovoljenje. »Čakamo na njegovo pravnomočnost, potem lahko začnemo z drugo fazo postopka javnega naročanja (zbiranje ponudb) izbire izvajalcev gradbenih del. Začetek gradnje bo predvidoma konec tega leta,« so napovedali v Darsu. Gradbeno dovoljenje, katerega pravnomočnost čakajo, pa se nanaša na pododsek 1, ki obsega celotni sklop B in del sklopa H.

Sklop Jenina je drugi na trasi tretje razvojne osi, kjer že potekajo gradbena dela. Dolg je 1151 metrov, na njem sta dva viadukta (Jenina in Visočnik) ter 8,6 metra dolg most čez manjši potok.

Glede odseka Šentrupert–Velenje so pojasnili, da so, potem ko sta bili izdelani projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter novelacija poročila o vplivih na okolje, aprila letos na ministrstvo za okolje in prostor vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za 14-kilometrski odsek med Šentrupertom in Velenjem. Tudi na tem odseku aktivnosti potekajo v skladu s terminskim planom.

»Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje je v izdelavi, potekajo vmesne recenzije. Pridobljenih je 62 odstotkov zemljišč, potrebnih za gradnjo. Od 46 objektov, ki jih bo zaradi gradnje treba porušiti, jih je odkupljenih 44. Investicijski program za predmetni odsek je bil potrjen decembra 2021,« so navedli na Darsu. Postopke izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del na tem odseku bodo lahko začeli po izdanem in pravnomočnem gradbenem dovoljenju.