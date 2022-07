Številna vprašanja, malo dogovorov

V nadaljevanju preberite:

V Prirodoslovnem muzeju si že desetletja prizadevajo za rešitev prostorske stiske, saj ne izpolnjujejo niti osnovnih muzejskih standardov, poleg tega bi se s selitvijo v nove prostore uredila tudi prostorska problematika Narodnega muzeja, ki zdaj domuje v isti stavbi. Leta 2020 je bil sprejet vladni sklep, da se Prirodoslovni muzej preseli na Metelkovo, po zamenjavi vlade pa so se na ministrstvu za kulturo odločili, da bodo različne nevladne organizacije in umetniški producenti ostali v stavbi, za Prirodoslovni muzej pa bodo našli drugačno rešitev. Za zdaj te še niso predstavili, očit­no pa je – vsaj teoretično – spet v igri novogradnja na območju tako imenovanega Biološkega središča ob ljubljanskem živalskem vrtu. Tako je vsaj sklepati po odzivu vodstva Prirodoslovnega muzeja, ki se je nedavno sestalo z ministrico za kulturo Asto Vrečko. Po besedah vršilca dolžnosti direktorja muzeja Mihe Jevška je »ministrica za kulturo zagotovila, da so skupaj z obnovo oziroma rekonstrukcijo objekta ljubljanske Drame med prioritetami ministrstva, kar se tiče reševanja prostorske problematike«.