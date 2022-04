Štirje kandidati za predsednika računskega sodišča

V petek, 15. aprila, se je iztekel rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika Računskega sodišča. Sedanjemu predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu bo mandat namreč potekel s koncem maja.

Na javni poziv so se prijavili Jana Ahčin, dr. Miroslav Kranjc, Dušan Sterle in Aleksander Šinigoj. Predsednik republike Borut Pahor bo prejete kandidature preučil in prijavljene kandidate povabil na pogovor.

O kandidaturah se bo Pahor posvetoval tudi z vodji poslanskih skupin v prihodnjem sklicu državnega zbora. Predsednik bo na podlagi teh razgovorov predlagal kandidata, potrjeval pa ga bo državni zbor v novi sestavi.