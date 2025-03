Strateška avtonomija ni izbira, je nuja, in EU jo zmore

V nadaljevanju preberite:

Načrt ReArm Europe, ki ga je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila, potem ko je Trumpova administracija zamrznila pomoč Ukrajini, naj bi državam članicam Evropske unije pomagal hitro in občutno povečati izdatke za obrambo. Številke se zdijo ambiciozne, vendar so z resno politično voljo povsem dosegljive, meni naš sogovornik, hrvaški obrambni strokovnjak Gordan Akrap.

Fiskalna pravila, ki so evropskim državam omejevala pretirano povečevanje javne porabe, bodo razrahljana, da bi pospešili rast izdatkov za obrambo na nacionalni ravni, članice pa ob tem ne bi tvegale sankcij zaradi čezmernega primanjkljaja. Če bi države članice v povprečju povečale izdatke za obrambo za 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda, bi po izračunih evropske komisije tako lahko v štirih letih pridobili skoraj 650 milijard evrov.

Del tega načrta je tudi finančni instrument v vrednosti 150 milijard evrov, iz katerega bodo države članice prejele posojila za skupno vlaganje v obrambo. Državam članicam bodo tako pomagali združiti povpraševanje, je pojasnila Ursula von der Leyen in kot primer skupnih naložb med drugim navedla vlaganje v zračno in protiraketno obrambo, topniške sisteme, brezpilotna letala in sisteme za boj proti dronom.