Štirim ministrom bo prenehal mandat, dva že podpisala odstopno izjavo

Potem ko so bili danes v uradnem listu objavljeni trije zakoni, ki so prestali referendumsko presojo, bodo jutri začele veljati. Spremembe zakona o RTV Slovenija in zakona o vladi že z uveljavitvijo prinašata bistvene premike, in sicer prenehanje mandatov – eden vodstva RTV Slovenija, drugi pa ministrov za gospodarstvo, okolje ter obeh ministrov brez listnice. Še dva ministra, in sicer minister za izobraževanje in minister za infrastrukturo, pa zaradi selitve na čelo novih resorjev, ki jih uvaja spremenjeni zakon, jutri odstopata.

Igor Papič bo, kot je bilo napovedano že po koncu koalicijskih pogajanj, skupaj s svojim državnim sekretarjem Matjažem Krajncem prevzel vodenje ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Podpisa pod odstopni izjavi sta ministra za izobraževanjein infrastrukturože deponirala, do imenovanje njunih naslednikovin predvidoma, dosedanjih državnih sekretarjev na omenjenih resorjih, pa bosta opravljala tekoče posle.

Papič bo zatem, kot je bilo napovedano že po koncu koalicijskih pogajanj, skupaj s svojim državnim sekretarjem Matjažem Krajncem prevzel vodenje ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Kumer pa po potrditvi v državnem zboru vodil ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Tudi z njim odhaja dosedanja državna sekretarka Tina Seršen, drugo državnosekretarsko mesto pa naj bi zasedel dosedanji državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Uroš Vajgl.

Tretje novo ministrstvo, za solidarno prihodnost, pa bo vodil dosedanji državni sekretar na ministrstvu za delo Simon Maljevac, s katerim se seli še dobršen del ekipe, ki je že doslej delovala na ministrstvu. Slišati je, da za področje dolgotrajne oskrbe državni sekretar Luka Omladič, za področje stanovanjske politike pa Klemen Ploštajner oziroma Gašper Skalar.

Tretje novo ministrstvo, za solidarno prihodnost, bo vodil dosedanji državni sekretar na ministrstvu za delo Simon Maljevac, s katerim se seli še dobršen del ekipe, ki je že doslej delovala na ministrstvu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ekipe, s katerimi bodo nastopili večina novih kandidatov za ministre sicer še skriva oziroma poudarja, da je najprej potrebno počakati na njihovo imenovanje.To bi se po zdaj predvideni časovnice, ki jo je nekoliko zavlekla še pritožba na vrhovno sodišče, zgodilo sredi prihodnjega mesca. Najprej se bodo poslanci seznanili z odstopom obeh ministrov, takoj za tem pa bo premier v državni zbor predvidoma tudi poslal listo ministrskih kandidatov.

Zaslišanja kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi bodo po za zdaj zastavljeni časovnici potekala od 12. januarja.

Zaradi spremenjenih področji pa bosta morala po dolgotrajnem usklajevanju pravnih služb vnovič na zaslišanje pred poslance tudi gospodarski minister Matjaž Han in minister za okolje in prostor Uroš Brežan, ki bosta zadolžena za dodatni področji. Ob njih pa tudi ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh in minister za kohezijo Aleksander Jevšek.

S »povišanjem« bosta tako Stojmenova Duh in Jevšek dobila še po enega državnega sekretarja. Pričakovati je, da se bo Jevšku pridružila nekdanja ministrica Andreja Katič.

Ob napovedani deveterici pa je pričakovati, da bo predsednik vlade Robert Golob državnemu zboru sporočil še ime naslednika Tatjane Bobnar, ki je zaradi političnih pritiskov na kadrovanje v Policiji odstopila kot ministrica za notranje zadeve.