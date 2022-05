Svetovalec Bešiča Loredana bo Šabeder

Od današnjega zaslišanja pred parlamentarnim odborom za zdravstvo Danijela Bešiča Loredana se pričakuje, da bo predstavil vsaj kakšnega od izsekov napovedanega interventnega zakona v zdravstvu in ekipo, ki mu ga bo pomagala udejanjati. V njej bo tudi Aleš Šabeder, minister za zdravje v Šarčevi vladi, poleg tega bi Bešič Loredan lahko sestavil strateško ekipo drugih zunanjih svetovalcev, ki bi mu pomagala.

Šabeder je zaposlen na Pošti Slovenije kot svetovalec za ekonomske zadeve v kabinetu poslovodstva. Na naš klic se že pred časom ni oglasil, odzval se ni niti na današnjo prošnjo za komentar tega, ali ,se res vrača na ministrstvo.

Glede na odnos, ki ga je imel s Šarcem, se zdi mnogim nenavadno, da bi se vrnil v politiko v času, ko bo eno od ministrstev prevzel ravno Šarec. Kakorkoli.

Bešič Loredan je 26. marca 2019, ko je bil kandidat za novega ministra za zdravje prav Šabeder, za 24 ur zvečer o njem povedal: »V svojem kratkem mandatu na čelu UKC Ljubljana ni spremenil kaj bistvenega v delovanju ustanove. Še preden je z ekipo morda dokončal začeto delo, je prišel kar na ministrstvo za zdravje. Bojim se, da preden kdorkoli želi res nekaj storiti, ga že samodejno ali po ukazu dajo na neko drugo delovno mesto. In potem spet startamo iz točke nič, dokler ne pridemo do tega, da bi se lahko kaj spremenilo. In peščena ura se spet obrne.«

Bodoči minister je za današnji Večer glede Šabedrove vloge povedal, da ne bo državni sekretar, ampak najprej svetovalec, kasneje pa naj bi imel zelo specifično nalogo!

Spomnimo, 14. februarja 2018 je bil Šabeder imenovan za direktorja UKC Ljubljana, 27. marca 2019, kmalu po odstopu Sama Fakina, pa je postal minister za zdravje. Po odstopu Šarčeve vlade, marca 2020, je bil imenovan na mesto predsednika nadzornega sveta Telekoma Slovenije, od koder je oktobra 2020 odstopil.