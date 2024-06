V nadaljevanju preberite:

Po volilni nedelji so se v bruseljski politiki že začele priprave na odločitve prihodnjih o vodstvenih kadrih in vsebinskih točkah. Volilni premik na desno utegne imeti opazne posledice predvsem na področjih, kot so migracije in zeleni prehod, ki so ga v mesecih pred volitvami v desnosredinski EPP že tako spodkopavali.