Tanja Fajon: Iz Gaze smo evakuirali slovensko družino

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je sporočila, da so uspeli iz Gaze uspeli evakuirati tričlansko slovensko družino. Zaradi varnosti in varovanja zasebnosti so to novico javnosti sporočili šele danes, saj je šlo za zelo zahtevno evakuacijo. Dve osebi sta poškodovani, ena huje. So v Kairu, ena članica je trenutno bolnišnični oskrbi. Tja so jih prepeljali z medicinskim letalom.

Vodja konzularne službe Viktor Mlakar je povedal, da gre za zaprto območje, zato je šlo za zelo težko evakuacijo. Dovolitev za izhod iz Gaze so dobili, evakuirali so jih čez mejni prehod Rafa. Ker je bila državljanka težko poškodovana, je šlo tudi za problem mobilnosti.

Iz Izraela se je vrnilo še 49 slovenskih državljanov, 24 jih tam še ostaja.

Ob tem je ministrica napovedala skorajšnji obisk Bližnjega vzhoda. Zagotovila je, da bo naredila vse, da v regiji ne pride do eskalacije in izrazila skrb tudi nad zaostrovanjem razmer na Zahodnem bregu. Poudarila je, da je za mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev ključna rešitev dveh držav, glavna prioriteta za zdaj pa so zaščita civilistov, humanitarno premirje in izpustitev talcev. Opozorila je tudi na grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava.

Slovenija je povišala humanitarno pomoč, ki jo namenja Gazi, ko se razmere umirijo, pa bo, kot leta 2009, ponudila rehabilitacijsko oskrbo prizadetim otrokom.