Tik pred volitvami zelena luč tudi za stanovanja

Po dlje časa trajajočih pogajanjih in usklajevanjih je predsednik vlade Robert Golob dal zeleno luč za obravnavo izhodišč ministrstva za solidarno prihodnost Simona Maljavca za sistemski zakon, ki naj bi zagotovil gradnjo javnih najemnih stanovanj, na vladi. Od leta 2025 naprej naj bi v ta namen vsako leto naslednjih deset let namenjali 100 milijonov evrov, s čimer računajo, da bi lahko zgradili dva tisoč stanovanj letno.

»Dogovor je, da sredstva so in bodo na voljo. Ali bodo vir proračunska sredstva ali kaj drugega, to bomo še videli,« je na vprašanje o viru teh sredstev odgovoril Maljavec, ki pa naj bi podrobnosti še predstavil po sprejetju izhodišč na vladi.

Njegov državni sekretar Klemen Ploštajner, pristojen za področje stanovanjske politike, je v intervjuju za Delo sicer še v času pogovorov s finančnim ministrstvom razmišljal o različnih možnih scenarijih financiranja, a soglasja za nov vir v koaliciji naj ne bi bilo, zato se zdi najverjetnejši vir proračun: »Zelo težko bi komentiral vse, o čemer se pogovarjamo. Ampak na drugih področjih poznamo primere, na primer dajatev na električno omrežje v Eko skladu, pri financiranju zdravstva imamo posebno proračunsko postavko, pri dolgotrajni oskrbi poseben prispevek. Poznamo torej različne modele, ključno pa je, da je vir družbeno sprejemljiv in da je del širšega družbenega konsenza.«

»Do zdaj je v Sloveniji obstajala množica institucij – od republiškega do mestnih oziroma občinskih stanovanjskih skladov – in vsak od njih se je trudil po svojih najboljših močeh, da bi naslovil to perečo problematiko pomanjkanja javnih neprofitnih stanovanj. Mi smo se zavezali, da bomo vse te akterje povezali pod enim zakonodajnim okvirom,« je napovedal Golob, ki je na dnevni red vlade v zadnjih tednih uvrstil več izhodišč oziroma predlogov ključnih obljubljenih sprememb – od zdravstva, davčne zakonodaje do omenjene stanovanjske problematike –, pri čemer ne gre spregledati časovne komponentne – čas pred evropskimi volitvami.

Eden od pomembnih korakov do novih javnih najemnih stanovanj pa naj bi bila tudi še dodatna dokapitalizacija stanovanjskega sklada, ki ga je vlada že dokapitalizirala s 25,5 milijona evrov. S sklepom naj bi vlada jutri potrdila dokapitalizacijo v enakem znesku. S tem naj bi po napovedih Goloba omogočili začetek izvajanja projektov še pred potrditvijo zakona, ki bo nato zadeve po njegovih besedah iz prve prestave zadeve prestavil v tretjo ali četrto.

Kdaj naj bi njegovo besedilo vlada poslala v državni zbor, Maljevec danes še ni želel napovedati, navedel je le, da mora biti zakon v državnem zboru sprejet do konca leta, saj naj bi stopil v veljavo prihodnje leto.